FAVORIT

"Venim en una dinàmica que tothom voldria, havent sumat 4 victòries i amb la voluntat de continuar fent les coses bé. L'Sporting potser no està en tan bon moment però durant tota la temporada ha estat a dalt. A hores d'ara no hi ha favorit. Ells tenen un equipàs. Tots tenim arguments".

CÀLCULS

"No fem números. Estem centrats únicament en el partit de l'Sporting. Fa setmanes que ho fem així i ens va bé. Guanyar i guanyar és el que ens donarà ser al play-off".

POSICIÓ

L'objetiu és entrar al play-off i lluitarem fins al final. Tenim clar que haure de fer molts de punts perquè tenim l'average perdut pràcticament contra tothom. Hem de guanyar i guanyar".

DINÀMIQUES

Més enllà de les dinàmiques, les victòries donen confiança. Guanyar el Lugo ha donat un respir a l'Sporting. Vindran a guanyar a Montilivi i nosaltres també. Es veurà un gran partit".

💬 Juanpe, convençut de l'equip:



❝Estem en la dinàmica que tothom volia estar. Estem guanyant partits amb bones sensacions.❞



➕📹 Entrevista sencera ➡️ https://t.co/8gAMJxZMqZ ⬅️ pic.twitter.com/CZLsGkPMFP — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) 12 de mayo de 2021

MOMENT

Feia temps que no veia un Girona així. El Girona, històricament, sempre ha destacat pel bloc per sobre de tot. L'any de l'ascens o el primer a Primera, s'anava tots a una. Si algú havia de quedar-se amb algun jugador triava el bloc. No destacava ningú. Tots anàvem de la mà".

AVERAGE

Ja no hi podem fer res i això ens obliga a fer més punts que almenys un dels rivals directes. Només podem arreglar el de dilluns".

DJORDJEVIC

"Sempre estudiem els rivals. Aquesta temporada Djuka està marcant molts gols. Tot i això, el punt fort de l'Sporting és el bloc. Són un dels equips menys golejats i serà complicat".