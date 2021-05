Malgrat la clara derrota del cap de setmana passat a Gràcia contra l’Europa (3-1), el Girona B encara no ha dit l’última paraula en la lluita per l’ascens a 2a RFEF. El filial blanc-i-vermell se la jugarà en el doble duel contra el Terrassa (avui i diumenge) i, en cas de sumar els 6 punts, tindria moltes possibilitats d’assolir l’ascens directe. El primer round és aquesta tarda a l’Olímpic en un duel que es preveu calent per l’enrenou que va generar a l’entorn del club egarenc l’ajornament del partit al seu dia per un positiu al filial. El Terrassa ha decretat portes obertes per mirar d’ambientar el partit i acostar-se a l’ascens. L’empat no serveix al Girona B, però sí que podria valer al Terrassa. Àxel Vizuete disposa de tota la plantilla al complet per, segurament, el partit més important de la temporada fins ara.

L’embolic del Vilafranca

Amb la primera de les dues places d’ascens directe ja per l’Europa, tot el que no sigui guanyar suposarà dir adéu a l’ascens directe per al Girona B. En cas de triomf, se situaria amb 46 punts a un del Vilafranca, 3r, i del Terrassa, 2n, a manca d‘una jornada (contra el Terrassa a casa). El paper del Vilafranca podria embolicar-ho una mica tot. Els del Penedès són el filial del Lleida, que juga la fase d’ascens a 1a RFEF i encara té opcions d’ascens a falta de tres jornades.Així, si el Vilafranca guanya diumenge a Granollers serà inabastable pel Girona B. Per saber si els del Penedès pujarien o no, caldria esperar el desenllaç de la fase d’ascens del Lleida a Primera RFEF.

El que és segur és que si el Girona B no queda 2n, disputarà la repesca d’ascens a 2a RFEF. En aquest sentit, el 3r i el 4t d’aquest grup C descansarien en una primera eliminatòria que sí que jugarien el 5è i el 6è contra el 1r i el 2n del grup D (el Sant Andreu i un altre). Els vencedors d’aquestes eliminatòries s’enfrontarien al 3r i al 4t en busca d’un lloc per a la final. El guanyador tindrà el premi de pujar de categoria.