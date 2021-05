Yoel Bárcenas ha comparegut aquest migdia en videoconferència de premsa per analitzar el moment del Girona. El panameny assegura que l'equip no té cap pressió per ser al play-off perquè durant tota la temporada ha estat fora de les posicions de privilegi i que ara tenen "una oportunitat" i la volen "agafar".

PRESSIÓ

"És bonic veure's en zona de play-off perquè tot l'any n'hem estat fora. No ha estat fàcil arribar-hi. Hem tingut molts entrebancs en forma de lesions, sancions, covid...Estem contents de ser-hi. No hi ha pressió perquè mai hi hem estat. Si hi hem arribat ha estat per la bona feina dels jugadors i del cos tècnic, que ho ha llegit bé. No hi ha pressió. Hem de continuar treballant com sempre i mirar d'aprofitar-ho".

FAVORITISME

"No som favorits. A Segona A si et relaxes una mica, et claven un calbot. Encarem el p artit amb positivisme i amb la feina com hem fet sempre. Si tenim l'oportunitat, per què l'hem de deixar escapar? L'oportunitat hi és. No anem de víctimes. Volem arribar a dilluns i mirar de guanyar el partit. Ens hem d'aïllar de tot el que envolta la classificació i sortir a guanyar".

CANVI

"Ara ens coneixem més i estem més familiaritzats amb la manera de jugar dels companys. Fa més temps que treballem junts. Això s'ha notat a la segona volta. L'equip respon, el grup és fort i no es noten les baixes per lesió. Això dóna més confiança als companys i al cos tècnic".

CONTINUÏTAT

"Sóc extrem però ara juguem sense. EL míster m'ha mirat d'encaixar a l'equip i jo el que he de fer és aprofitar l'oportunitat i demostrar que vull jugar".

PÚBLIC

"M'agradaria molt jugar amb gent a l'estadi. Quan vaig venir amb l'Oviedo em va agradar l'ambient i seria bonic de viure'l en primera persona".

LA SELECCIÓ AL JUNY

"No en sé res. La meva més és aquí ara mateix".