Tot eren bones notícies al Girona de l'últim mes i mig cap aquí. Aquesta tarda però, ha arribat una galleda d'aigua freda a Montilivi quan la Federació uruguaiana de futbol ha fet pública la prellista de convocats pels partits de classificació pel Mundial contra Paraguai i Veneçuela. Els dos partits estan fixats pel 3 i el 8 de juny la qual cosa faria que, si entra a la convocatòria final d'Óscar Washington Tabárez, el davanter del Girona es perdés la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera. El play-off es jugarà els dies 2 i 6 de juny, i la final el 13 i el 20. Els jugadors reservats per Tabárez estan citats el dia 26 per començar els entrenaments i això faria que Stuani no pogués jugar tampoc la darrera jornada de Lliga contra el Cartagena. La setmana que ve el seleccionador uruguaià farà pública la llista definitiva pels dos partits i si Stuani hi és serà problema greu per al Girona, sempre que s'aconsegueixi el bitllet play-off. En aquest sentit, Stuani també té números de ser inclòs a la llista per la Copa Amèrica, que comença el dia 13 de juny. Si fos així i el Girona arribés a la final, Stuani tampoc la podria jugar.

De la mateixa manera, Yoel Bárcenas podria perdre's l'hipotètic play-off si és citat pel Panamà per jugar dos partits de classificació pel Mundial contra Antilla i la República Dominicana dels dies 5 i 8 de juny.