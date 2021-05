Yoel Bárcenas encadena dues titularitats i a Logronyo va tenir una notable actuació. El panameny gaudeix del bon moment de l’equip que l’ha dut a dependre d’ell mateix per disputar el play-off. Un fet que, per a Bárcenas, «és una oportunitat» i que, en cap cas, suposa cap «pressió. «Hem estat fora d’aquí tota la temporada i és bonic ser-hi. No hi ha pressió perquè no hi hem estat mai. Ara tenim una oportunitat i la volem aprofitar», assegura. L’extrem recorda que l’equip ha de seguir la línia «de positivisme i feina» que l’ha dut fins on és ara.

Bárcenas assegura que la reacció del Girona es deu a la «familiarització» de la plantilla. «Ara ens coneixem més. A més a més. L’equip respon sempre quan hi ha alguna baixa per lesió. Això reforça el grup i també el cos tècnic. Tenim molta confiança en nosaltres», deia el jugador cedit pel Cancún.