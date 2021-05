Arriben els moments claus de la temporada. Només queden quatre partits per acabar la lliga de Segona Divisió. I la primera pedra al camí pel Girona serà l'Sporting de Gijón, un rival directe en les aspiracions per poder entrar en llocs de play-off. El tècnic gironí, Francisco Rodríguez, és conscient de la importància del partit de dilluns (21h.) perquè «en cas de victòria faríem un pas molt important, tot i que encara quedaran tres jornades». Tot i així, el tècnic andalús també afirma que «en cas de no guanyar continuaríem en la lluita fins al final».

Com la setmana passada al camp del Logronyés, Francisco podria comptar amb tota la plantilla. Tot depèn de com evolucionin les molèsties que té Pablo Moreno, qui no ha pogut entrenar en els últims dos dies i és dubte pel partit de dilluns.

Respecte a l'Sporting, Francisco ha dit que «és un equip realment difícil, que treballa molt bé defensivament i que concedeix poques ocasions de gol». Els dos equips arriben empatats a 61 punts en la classificació -els asturians són 5ens per la diferència de gols- i, per tant, «els dos equips arribem molt igualats i la nostra intenció és ser millor que ells». El tècnic del Girona també ha afirmat que «hem de posar molt de la nostra part i, sobretot, que no apareguin els nervis perquè la situació no crida a això».