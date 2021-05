De ben segur que Francisco s’agafarà a la filosofia que tan bé li ha anat al Girona del partit a partit i de no mirar més enllà del duel de demà passat contra l’Sporting. Ara bé, el tècnic andalús, la directiva, la propietat i tota l’afició tremolen només de pensar que Cristhian Stuani es podria perdre un hipotètic play-off en cas que el Girona s’hi acabi classificant. El davanter va ser inclòs ahir a la prellista d’Óscar Washington Tabarez de 24 jugadors per disputar els partits de classificació pel Mundial de Qatar contra Paraguai i Veneçuela que s’han de disputar els dies 3 i 8 de juny. És a dir, els dos partits coincideixen amb la primera eliminatòria del play-off d’ascens (2 i 6 de juny) i, per tant, si Tabárez inclou Stuani a la llista final, el Girona no hi podria comptar si finalment es classifica per la promoció.

No s’acaba aquí la cosa. El Virus FIFA pot fer que Stuani tampoc pugui jugar la darrera jornada de Lliga perquè els jugadors convocats pels partits de classificació pel Mundial hauran d’incorporar-se a la concentració el dia 26 d’aquest mes per començar els entrenaments. Això faria que Stuani es perdés l’últim partit del curs regular al camp del Cartagena. A més a més, per acabar-ho d’adobar, seguidament dels dos partits de classificació pel Mundial (el dia 13), començarà la Copa Amèrica, i Stuani també té molts números de ser seleccionat. Això faria que tampoc pogués jugar la final del play-off (13 i 20 de juny) si el Girona s’hi acabçés classificant.

En aquest sentit, el club de Montilivi també està pendent de si Yoel Bárcenas és cridat pel Panamà per disputar els dos partits classificatoris pel Mundial contra Antilla i la República Dominicana fixats pel 5 i 8 de juny. Si Bárcenas és convocat, també es perdria una hipotètica primera eliminatòria de la promoció d’ascens. Un bon maldecap doncs espera a Francisco i el Girona que poden perdre dos dels seus millors homes ofensius al tram decisiu de la Lliga.