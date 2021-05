David Gallego té la mida presa al Girona. Ho va demostrar en la seva estrena a Primera Divisió amb l’Espanyol la temporada 2017-18 amb la victòria per 0-2 a Montilivi i ho va confirmar el setembre passat al Molinón, on els de Francisco hi van caure per 2-0. La història de malastrugança entre el Girona i Gallego no s’acaba aquí. De fet, va començar fa uns quants anys, en l’etapa del bagenc com a jugador. Ni amb l’Hospitalet, ni amb el Manlleu ni tampoc amb el Llevant -sempre a Segona B- el Girona va ser capaç superar un Gallego que està invicte contra el Girona després de dos partits com a entrenador i de cinc com a jugador amb un balanç de dos empats i cinc derrotes blanc-i-vermelles.

Tot va començar ara farà 30 anys quan el jove Gallego despuntava a l’Hospitalet. Amb els riberencs es va imposar a Montilivi el curs 1992-93 per 0-2. La temporada següent, Gallego va fitxar pel Manlleu amb qui va esgarrar un punt de l’estadi (0-0) i va superar el Girona a terres osonenques (2-0). Tampoc tindria sort el Girona un any després. Gallego havia fitxat pel Llevant i després d’empatar (2-2) al Nou Estadi (ara Ciutat de València), els gironins van caure a Montilivi per la mínima (0-1), en un partit que els va condemnar al descens a Tercera. Seria l’últim duel del Gallego jugador, que a partir d’aquí continuaria la carrera al Sant Andreu, Còrdova, Terrassa, Hèrcules i Badalona (2a B), Còrdova i Terrassa (2a A) i Recreativo (1a) per acabar al Manresa a Tercera.

Gallego va debutar com a tècnic de Primera a Montilivi però la història diu que la seva estrena com a entrenador va ser també a les comarques gironines, concretament a Palafrugell. Era el mes de gener del 2010 i el Sant Feliu Sasserra de Preferent, el va reclamar per intentar reflotar l’equip i evitar el descens. El debut va ser al Josep Pla i Arbonès en un partit que va acabar amb empat a un. El Sant Feliu Sasserra, malgrat l’arribada de Gallego, no va poder evitar el descens