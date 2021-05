El Girona B s’ha imposat aquest migdia al Terrassa a Riudarenes (3-1) gràcies als gols de Dan, Zamorano i Adri Gené. Després de l’empat de dimecres a l’Olímpic de Terrassa (1-1), els d’Axel Vizuete ja sabien que anirien a la repesca per lluitar per pujar a la Segona RFEF. És per això que el tècnic ha aprofitat per introduir canvis a l’onze i donar l'oportunitat als més joves, que han estat a l’altura contra un rival que s’hi jugava l’ascens. La victòria gironina i els resultats dels rivals, però, els ho han privat. D’aquesta manera, és el Vilafranca qui puja directe -caldrà veure-ho perquè és filial- mentre que el Girona B i el Terrassa aniran a la repesca. Els blanc-i-vermells han acabat aquesta fase quarts del seu grup i per tant només hauran de disputar un partit de la tercera, que serà contra el guanyador del Granollers-Sant Andreu.

El conjunt egarenc ha desplaçat un munt d’aficionats, que s’han col·locat al voltant de l’estadi -el partit era a porta tancada perquè no hi ha grades a Riudarenes- per crear un ambient realment carregat i motivat per la polèmica que van crear fa un parell de setmanes.