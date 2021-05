Dia dur per al Girona femení. L'empat d'aquest migida contra l'Osca a Torres de Palau (1-1) no ha estat suficient i l'equip d'Eduard Sanmartín ha confirmat el seu descens de la Primera Nacional. Després d'encaixar un gol a la segona part, les gironines mai han perdut la cara al partit. De fet, Alba Valor ha igualat el marcador (min. 78) però no han tingut temps per a més.

👏🏻El vostre esforç és exemple per a tots, sempre lluitant fins al final.



🔴⚪️ Ens aixecarem i tornarem. Girona és immortal.#GironaFC #OrgullGironí

D'aquesta manera, el Girona perd la tercera categoria estatal en la temporada de la seva estrena. El club va absorbir la plaça del Sant Pere Pescador a la Primera Nacional, fent una aposta pel futbol femení des de la base. L'exigència de la categoria i un inici de curs força complicat, han acabat decidint el trist desenllaç. Les gironines ocupen el dotzè lloc de la classificació amb 27 punts i tancaran l'any amb la visitia al filial del Collerense -també està descendit.