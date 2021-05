El partit de demà a Montilivi contra l’Sporting és vital perquè el Girona segueixi amb les opcions de jugar el play-off ben vives. El tècnic blanc-i-vermell Francisco Rodríguez va comparèixer ahir a roda de premsa on va avisar que «els nervis no hi poden estar presents. Tot i que la tensió, sí». A més, per enfrontar-se als asturians, que tenen els mateixos punts que els gironins, l’andalús podrà comptar amb tota la plantilla, en principi, exceptuant un Pablo Moreno que segons va revelar aquesta setmana ha estat aturat de nou. Per acabar, Francisco va voler desentendre’s d’una possible comparació entre el màxim golejador dels asturians, Djuka, i Cristhian Stuani, que amb deu gols ja és el millor realitzador del Girona aquest curs.

«Tenim a tothom disponible. L’únic que no ha estat entrenant els darrers dies és Pablo Moreno. Encara no sabem si anirà convocat però la resta si que ho farà. És l’únic dubte que tenim. Els demés estan ben convençuts i preparats pel partit de dilluns (demà)».

«No crec que hagi nervis. La tensió sí que pot estar present com a qualsevol partit de Segona a aquestes altures del curs. Hem preparat el partit a consciència com portem fent durant els partits de tota la temporada. Ara dic que no hi ha nervis, però podran aparèixer. Esperem que no ja que hi posarem molt de la nostra part per què així sigui. A més, crec que la situació no és per què apareixin aquests nervis».

«L’Sporting és un rival molt complicat. Els números, que són extraordinaris, ho diuen. Defensen molt bé, són realment intensos. Ens costarà molt fer ocasions de gol. Tenen jugadors de molta qualitat que poden marcar molts gols. Ens posaran les coses molt difícils. Això sí, arribem igualats en gairebé tot. Haurem de ser millors que ells per guanyar aquest partit. Tenen una barreja de jugadors experimentats amb joves que ho fan molt bé».

«Quan s’apropa el final de temporada i estan tan igualats donariem un pas endavant i molt important si guanyem. Sinó, no passa res, encara quedarien tres jornades. Tots els equips que estem allà dalt volem preparar el següent partit. No volem pensar en el mes enllà perquè hi hagut equips que ho han fet i no els hi ha anat bé».

«La dinàmica al final ve pel treball fet i per saber què s’ha de fer en cada moment. Hem d’analitzar bé els partits que precedeixen al proper. L’Sporting ve de guanyar per la mínima al Lugo. Els gallecs es jugaven moltíssim perquè es troben a la zona calenta de la classificació. Tot i la diferència de posicions en determinats moments del partit, els asturians ho van passar malament. Per la nostra part, crec que és bo venir de tants partits guanyats. És molt important però hem de tenir present que el rival que tindrem al davant és molt fort».

«Em van avisar de la convocatòria de Stuani per Uruguai el mateix divendres al vespre. Al final soc l’entrenador i ho he de saber i m’han d’avisar. Ara mateix no vull centrar la meva atenció en això, ja arribarà el moment per valorar-lo. L’únic que puc dir és que Stuani estarà disponible pel partit contra l’Sporting perquè ja sabem la importància que té a l’equip. És un jugador molt important per a nosaltres, el que passi després que passi. No està en les meves mans. Competirà al màxim, a més està molt content perquè ve de marcar dos gols en el partit contra el Logronyès».

«Seré sincer, estic desitjant que l’afició vingui a Montilivi perquè encara no he pogut veure l’estadi amb gent per aquesta maleïda pandèmia. Aquesta és la realitat. La meva opinió és que no és idoni que hi hagi equips que puguin fer entrar públic i d’altres no: hi ha rivals que si que podran, d’altres com nosaltres que no. Però jo no soc qui ha de prendre la decisió. L’haurem d’acceptar i respectar allò que digui Sanitat tot i que allò que s’estableixi no ho compartim» (ahir Castelló i Lugo van poder tenir públic, i avui també hi haurà espectadors en el Mallorca-Alcorcón, perquè el Govern accepta obrir estadis només en les regions on el virus està més controlat).

«La seva temporada és realment bona, ho diuen els números que ha presentat. L’Sporting és un equip que depèn molt dels minuts i els gols del jugador. És cert que porta moltes jornades sense marcar però ens tocarà vigilar-lo de molt a prop perquè és un gran jugador. Entén molt bé els espais sense pilota. No obstant això, considero que l’Sporting té jugadors diferencials a la part davantera com Aitor o Manu Garcia que poden fer molt mal i que ho estan fent molt bé. Djuka i Stuani? Crec que seria injust fer una comparació. Més que res, perquè Stuani es va haver de perdre l’inici de temporada amb nosaltres, ha jugat menys partits que no pas l’altre. A Djuka li desitjo el millor a partir de dimarts. Contra nosaltres espero que no marqui».