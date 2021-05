Ha arribat el dia del partit més esperat. I també el més temut. La vertadera final de les quatre que li queden al Girona. Les opcions de seguir en la zona del play-off passen per puntuar aquest vespre contra l’Sporting a Montilivi (21 h). Així ho va decidir ahir el Rayo amb una victòria davant el Fuenlabrada (1-2) que afegia encara més pressió a la cita. Francisco va reconèixer que «guanyar seria fer un pas molt important». Ho té clar l’equip i, per això, intentaran allargar la ratxa de 22 dels últims 27 punts possibles. Veient aquest Girona, que ha posat la directa en el darrer tram de la competició per convertir-se en el candidat més en forma per la lluita per la promoció d’ascens, res hauria de tòrcer els plans als gironins. Després de la contundent victòria al Nuevo Las Gaunas (1-4) han disposat d’una setmana per preparar el partit. No només hi haurà els punts en joc, sinó que també caldrà resoldre l’average particular -a la primera volta el Girona va perdre a Gijón (2-0).

Els de Francisco es troben en el millor moment de la temporada. Només cal veure’ls. El tècnic ha tocat la tecla sobre el terreny de joc amb el canvi de sistema, alhora que fa entendre el seu missatge a fora. Tothom hi vol ser i se sent partícip de les gestes de l’equip. Estigui disponible o no. És el cas, per exemple, de Pablo Moreno. El davanter cedit pel City és l’únic futbolista que està descartat perquè ha recaigut de les molèsties físiques que tenia i gairebé no ha pogut entrenar amb el grup. La resta, tots llestos.

Disposar per fi de tota la plantilla ha permès a Francisco poder definir l’onze titular. Va repetir-lo per primera vegada a la temporada contra la UD Logronyès i tot apunta que seguirà igual. Juan Carlos a la porteria; Yan Couto i Enric Franquesa als carrils; Santi Bueno, Juanpe i Arnau Martínez de centrals; Monchu, Cristóforo i Gerard Gumbau al mig del camp; i Yoel Bárcenas i Cristhian Stuani, més avançat, com a principals referències en atac. No obstant això, l’entrenador podria donar l’alternativa d’inici a futbolistes com Mamadou Sylla, Samu Sáiz o Bernardo Espinosa perquè dijous toca visitar el Màlaga en la primera de les dues jornades intersetmanals que resten.

Així doncs, l’objectiu serà buscar la cinquena victòria consecutiva -cal remuntar-se a la temporada 2010-11 per trobar l’últim cop que es va aconseguir- amb la intenció d’engreixar la xifra golejadora. El Girona farà bé de capgirar la diferència amb l’Sporting. En els darrers quatre partits, ha marcat nou gols i només n’ha encaixat un, que va ser en l’afegit a Las Gaunas i amb tot el partit resolt. Precisament allà, Stuani va marcar un doblet per convertir-se en el pitxitxi de l’equip (10 gols) per davant de Sylla (9). L’uruguaià se les veurà amb Uros Djurdjevic Djuka (21), el segon màxim golejador de la Segona A.

L’Sporting, revifat

Després de guanyar el Lugo al Molinón (1-0), l’Sporting va revifar en trencar una ratxa de cinc partits seguits sense guanyar i que van fer-li perdre pistonada en la zona del play-off. De la mateixa manera que Francisco, David Gallego podria repetir onze a Montilivi. L’Sporting ha viatjat cap a terres gironines amb baixes importants. No hi seran Víctor Campuzano, Marc Valiente, Pablo García ni Nikola Cumic, la qual cosa ha fet que el tècnic recorres al filial i inclogués Mareo a la llista de 20 futbolistes.

Malgrat les baixes, l’Sporting necessita un triomf per no enfangar-se el que queda de curs. S’hi juga exactament el mateix que el Girona i espera retrobar la millor versió de Djuka per marcar diferències. El serbi, però, passa per un mal moment i no marca des de fa cinc jornades contra el Mirandés.

De motius per competir el partit n’hi ha de sobres. És el més important i podria ser el definitiu. El Girona sap què l’ha dut fins aquí i què cal fer per seguir pel bon camí. Els dos equips arriben empatats a punts (61) i intentaran assegurar la seva participació a la promoció.