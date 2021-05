El Girona rep aquesta nit l'Sporting a Montilivi en un autèntic frec a frec entre dos candidats al "play-off" d'ascens a la Primera Divisió. Convençut per la inèrcia positiva del seu equip, que acumula quatre victòries, el tècnic Francisco Rodríguez ha decidit repetir l'onze titular de les últimes jornades. D'aquesta manera, d'entrada calca els jugadors que van sortir contra el Tenerife (1-0) i la setmana passada al camp del Logronyès (1-4).

Això vol dir que un cop més, serà Yoel Bárcenas el company de Cristhian Stuani en punta d'atac, deixant homes com Samu Sáiz i Mamadou Sylla a la banqueta. Allà també s'hi asseurà Bernardo Espinosa. El central colombià serà suplent perquè a l'eix hi jugaran, de sortida, Santi Bueno, Juanpe Ramírez i el jove Arnau Martínez. Els carrils seran per al brasiler Yan Couto i Enric Franquesa, mentre que al mig del camp hi jugaran Cristóforo, Gumbau i Monchu.

Amb l'única baixa de Pablo Moreno, i a banda dels esmentats Bernardo, Samu i Sylla, a la banqueta també hi haurà el porter suplent Ortolá, així com Bustos, Aday, Calavera, Valery, Antonio Luna, Terrats i Kébé.

De la seva banda, l'Sporting sortirà amb el següent onze: Mariño, Bogdan, Babin, Borja López, Saúl, Gragera, Javi Fuego, Aitor, Manu García, Gaspar i Djuka.