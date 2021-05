El partit d’avui és una final. Els jugadors de Francisco Rodríguez han preparat el duel contra l’Sporting com si fos a vida o mort. L’andalús va afirmar a roda de premsa que si es perdia no passava res perquè restarien tres jornades per finalitzar la Lliga; però la realitat és que si l’equip surt victoriós contra els asturians, donaria un cop a la taula per desempatar a punts (61) i deixar Rayo i Sporting tres per sota. Acabar dins de la zona de play-off serà una lluita aferrissada. Ahir el Rayo va guanyar amb polèmica a Fuenlabrada (1-2), contra 9 i gràcies a dos penals, i empata a 61 punts amb els dos protagonistes d’avui. El Girona queda provisionalment fora de la zona de promoció per average, però si puntua aquesta nit hi seguirà. I ja no diguem si guanya.

Els d’Andoni Iraola encaraven el derbi madrileny en mala dinàmica: tres punts en cinc jornades. Per tant, guanyar ahir a Fuenlabrada era vital per continuar amb les opcions intactes. Ben d’hora, el Rayo es va avançar. No havia trascorregut el minut 20 quan Isi va posar el 0-1 en l’electrònic superant Belman després de materialitzar una pena màxima. L’assenyalament del penal seria la primera acció d’una polèmica seqüència de decisions arbitrals favorables als homes d’Andoni Iraola. Poc després veien com es quedaven amb un home més per l’expulsió d’Nteka; i abans d’acabar la primera meitat dos moments clau: el gol de Trejo, també, des dels 11 metres als cinc minuts d’afegit, i l’expulsió amb doble groga de Ciss. A la segona meitat, i sense res a perdre, el Fuenlabrada va anar amunt. Kanté va escurçar diferències (1-2) però amb nou els madrilenys no van poder fer més. La victòria del Rayo, que té 61 punts com Girona i Sporting, fa sortir, momentàniament, els gironins de la promoció.

El Leganés, d’altra banda, després de la victòria d’ahir contra el Logronyés (3-0) i s’enfila fins als 67 punts. Per altra banda, el Mallorca va vèncer a l’Alcorcón (2-0) i necessita només un punt per tornar a Primera Divisió.