Ahir a la mitja part del partit, el tècnic de la UE Llagostera Oriol Alsina ens deia en plena retransmissió a la ràdio que el Girona FC no només era favorit per aconseguir una plaça de promoció sinó que el veia com l’equip favorit en les rondes d’ascens. Per a l’entrenador llagosterenc, el Girona FC domina actual ment molts registres del joc i això el fa un dels equips més poderosos de la categoria.

Les paraules d’Alsina es poden comprovar fàcilment veient com els gironins han sumat vuit victòries en les últimes deu jornades; cinc d’elles de manera consecutiva, l’última de les quals en la final d’ahir contra l’Sporting (1-0).

Un triomf contra els asturians que deixa tres punts de marge respecte als més immediats perseguidors, però alhora també fa que els de Francisco tinguin a només dos punts el Leganés i a tres l’Almeria, que vista la trajectòria ja explicada fa pensar que a poc que ensopeguin aquests dos rivals també se’ls pot donar caça.

El que és segur de moment és que amb el triomf d’ahir s’ha disparat definitivament l’eufòria. Només calia veure les xarxes socials en acabar el partit, on tothom donava pràcticament per feta la classificació per al play-off. Per si de cas, Francisco ja es va encarregar de dir que a partir d’avui tornarà a posar els seus jugadors amb els peus a terra perquè com ell mateix deia «ni fa unes setmanes estava tot perdut, ni ara està tot fet».

Però tornant al principi, és bo escoltar la gent que hi entén. I si Oriol Alsina diu el que diu segurament li hauríem de fer cas i començar-nos a preparar per un mes de juny vibrant. Per cert, tan vibrant com ho serà el final de temporada del seu Llagostera que diumenge es jugarà en noranta minuts ser l’any que ve a la nova Primera Divisió de la Federació. Un any que el propi tècnic destaca com un dels millors de la trajectòria del Llagostera i que tant ell com els jugadors, i la feina que fa tot el club, es mereixen tancar amb un triomf. Molta sort.