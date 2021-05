Dues coses són indiscutibles. Està ben content Francisco Rodríguez per la «important» i també «justa» victòria d’ahir del seu Girona, però tot i aquesta inèrcia positiva, és el primer a fer una crida a la «humilitat». Començant per preparar la cita de dijous contra el Màlaga. La primera de les tres finals que resten per lligar la promoció d’ascens.

«És normal, sobretot quan es guanya un partit d’aquesta importància i contra un rival que està fent una temporada fantàstica. Fa temps, no massa, estava deu o més punts per sobre nostre i ara mateix estem per davant d’ells. Però no és més que això, perquè demà se’ns passarà aquest sentiment. És normal sentir-nos ara així. D’aquest partit tothom en parlava i la Segona Divisió n’estava pendent, per veure què farien el Girona i l’Sporting. Hem aconseguit, com he dit, una victòria molt important».

«He de fer una bona valoració. Savbíem que l’Sporting era un equip ben ordenat, molt solidari en totes les línies, al que costa i molt generar-los espais. Hem estat molt bé, amb molta mobilitat. El primer temps nostre és molt complet. Crec que ha sigut una primera meitat fantàstica i ens hem aconseguit posar per davant. Ells com era d’esperar havien d’apostar una mica més després, però nosaltres no ens hem tirat enrere, sinó que hem buscat el segon gol. Amb més espais ells han arribat i han tingut una pilota al travesser. Crec que hem tingut més responsabilitat i hem buscat més la victòria, d’una manera més determinada, que no pas ells. Som justos vencedors».

«Estem contents i com ens toca això, ens hem d’abraçar i donar-nos l’enhorabona pel que hem fet. Nosaltres ja ens encarregarem demà de tornar a la nostra línia. Fer el contrari seria equivocar-nos. És normal que se celebri una victòria i més aquesta, perquè són tres punts molt importants. Després, a pensar en el Màlaga amb tota la humilitat del món. Competir, competir i competir».

«Em costa moltíssim deixar-los fora perquè n’hi ha molts que han estat a un nivell fantàstic. Tenen un valor enorme. Portem tres setmanes repetint el mateix onze. Abans del partit parlava amb en Samu (Sáiz) i li deia que no m’importaria posar a qualsevol dels jugadors que hi havia a la banqueta perquè tot l’equip té un compromís enorme».

«Abans d’anar al camp de l’Oviedo ja dèiem que, si guanyàvem, dependríem de nosaltres mateixos. Ho vam fer i hem tirar cap endavant. Potser demà no ho veuré així, sinó que em centraré només en el Màlaga. No hi ha més que això. Me n’alegro de guanyar i d’aquesta situació, però no podem sortir del nostre guió, del que ens ha dut fins aquí. Hem de ser un equip fort, unit i amb capacitat de patiment. I humil».

«El que signo ara és guanyar el proper partit. És que aquesta és la realitat. És clar que vull estar dins del play-off. Ens queden tres partits i vull ser-hi. Si al final és com a sisè, doncs sisè. Si és cinquè, doncs cinquè. O quart. Ja veurem on acabem. Fa poques setmanes estàvem a set punts de la promoció i semblava que tot estava acabat. Doncs ni estava llavors acabat, ni tampoc ara està fet. Hem de seguir sent un equip humil. Celebrant les victòries com toca, això sí».

Yan Couto va tornar a ser l'encarregat de pujar i baixar la banda dreta blanc-i-vermella.

David Gallego i Francisco Rodríguez, els dos entrenadors, es van saludar i van estar xerrant abans del partit.

Desenes d'afcionats es van deixar veure i també sentir des de la part superior del Gol Sud de l'estadi.