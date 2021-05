El Girona vola. Ha posat la velocitat de creuer i va disparat cap a un objectiu que no fa tant semblava més que impossible. De fet, les alarmes fins i tot s'havien començat a mig engegar després de l’1-1 contra el Lugo. Era la 29a jornada i llavors l'equip era 11è a 7 punts del 6è (Rayo). La mala dinàmica de resultats començava a fer que alguns miressin més avall que pas amunt i fins i tot es qüestionés Francisco. La realitat és ben diferent al cap de dos mesos. El tècnic ha trobat la tecla per fer despertar un equip que va desbocat cap al play-off i que sap que si suma 7 punts dels 9 que resten l’assegurarà matemàticament.

Una situació idíl·lica a la qual s’ha arribat gràcies a una sèrie immaculada de cinc victòries consecutives i una ratxa de 25 punts en els darrers 10 partits (30). El Girona ha passat, en dos mesos, d'estar gairebé desnonat i mirar amb prismàtics Rayo (a 7 punts), Sporting (a 12), Leganés (a 14) i Almeria (a 16) a treure tres punts a madrilenys i asturians i tenir els de Butarque i els andalusos a dos i tres punts respectivament quan només resten tres jornades.

La retallada del Girona és de pel·lícula. Inèdita a Segona A des que es va instaurar la modalitat de play-off el 2010. Mai des de llavors havia aconseguit una remuntada semblant. No hi ha res fet, òbviament, però les sensacions no poden ser més positives abans dels últims tres partits. Tot va començar a Las Palmas. Francisco se la jugava al Gran Canària i el Girona, carregat de baixes, va ser capaç de remuntar i endur-se els tres punts (1-2). A partir d'aquí, els bons resultats es van succeir. Va costar confirmar l'arrencada amb un triomf agònic contra l'Albacete (2-1) i un empat a Sabadell (2-2) però llavors tot han estat alegries, tret de la derrota a Vallecas (2-1). Ponferradina (3-1), Saragossa (3-0), Oviedo (0-1), Tenerife (1-0), Logronyès (1-4) i Sporting (1-0) han passat per la pedra en dos mesos que han fregat la perfecció (25 punts de 30). Els rivals no han pogut mantenir el ritme i han sumat xifres de punts força més inferiors de la jornada 30 a la 39: Almeria (11), Leganés (13), Sporting (10) i Rayo (15). Tot plegat ha fet que el Girona hagi retallat 13 punts a l'Almeria, 12 al Leganés, 15 a l'Sporting i 10 al Rayo.

Els números del Girona espanten. Ara bé, el bitllet no és al sarró. Els de Francisco tenen tres partits per assegurar-se'l començant per demà a Màlaga. A la mateixa hora, l'Sporting rebrà el Las Palmas i després, el Rayo s'enfrontarà a l'Oviedo. El Leganés visita avui el Mirandés. La penúltima jornada, unificada, el Girona rebrà un Alcorcón que s'estarà jugant la salvació i també tindran rivals implicats en el descens l'Almeria (Logronyès) i el Rayo (Castelló). L'Sporting visitarà Fuenlabrada i el Leganés rebrà el Màlaga. El duel més interessant serà el que enfrontarà l'Almeria amb l'Sporting. El Rayo rebrà un Lugo que possiblement lluita per salvar-se encara i el Leganés tancarà la Lliga a Saragossa.