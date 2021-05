Francisco Rodríguez ha valorat aquest migdia el partit que demà a la tarda el Girona afrontarà al camp d'un Màlaga que ja té la permanència a la butxaca. L'equip necessita allargar la inèrcia positiva per alimentar encara més les seves opcions de jugar la promoció d'ascens. Pablo Moreno torna a la convocatòria d'on hi ha caigut Samu Sáiz, amb unes molèsties.

CONVOCATÒRIA

"Hem tingut només dos dies d'entrenament i en el primer, en Samu (Sáiz) no va poder entrenar per un procés víric. Aquest matí sí que ho ha fet però notava alguna molèstia. Necessitem la gent que estigui al cent per cent i hem cregut que el millor és que quedi fora de la convocatòria".

PARTIT IMMINENT

"Veníem just del contrari, de dues setmanes amb una llarga espera, amb partits molt distanciats entre ells. I sent així ens ha anat bé la cosa. Ara just ens tocarà el contrari. Crec que estem preparats per això. Més que aprofitar la nostra dinàmica positiva el que hem de fer és seguir amb el mateix que hem fet fins ara. Ens espera un partit complicat on no només ens valdrà la bona ratxa, sinó ser valents, humils i respectar el rival".

ROTACIONS

"Hem de veure l'evolució d'algun jugador que pot tenir alguna molèstia i llavors decidirem. Encara queda un dia pel partit i el que surti serà perquè està al cent per cent. Entenem que no hi haurà molts canvis perquè la gent ha demostrat que està bé. Tot el món es troba a un nivell molt bo. L'únic dubte que podem tenir és per algunes molèsties i durant el matí decidirem".

MÀLAGA

"No s'hi juga res i ara es troba en zona de ningú, però ha fet una temporada fantàstica amb jugadors joves i dinàmics, i alhora d'altres més experimentats. Són molt perillosos. A casa ens va exigir moltíssim i de fet ens fa guanyar. És una arma de doble tall un partit així. L'afrontarem com si ells es jugessin la vida i intentarem fer la nostra feina per guanyar el partit".

ASPECTE FÍSIC I MENTAL

"És la clau perquè tot rutlli. Però és important enfocar-ho sempre tenint en compte el proper partit i depenent de quin és el moment de la temporada. Ara, per exemple, plantegem coses totalment diferents. Els resultats també ajuden perquè les coses vagin millor. La gent està bé. El que juga i també el que no. És un equip molt competitiu, amb jugadors empenyent des de fora per si algú de dins es despista. I tot ho fem des de la humilitat perquè qualsevol equip et pot guanyar".

QUIN PARTIT ESPERES?

"El Màlaga ha anat variant molt durant la temporada, amb força canvis de sistema. Ens trobarem amb jugadors dinàmics, sobretot en les posicions de dalt. Que tenen també experiència. Han patit molts problemes i tot i això han pogut formar una plantilla fantàstica. És un equip vertical, dinàmic, que s'associa bé i et domina algunes estones. Haurem de saber fer front a tot això".

EL GIRONA FARÀ EL PLAY-OFF?

"Si volem fer el play-off haurem de guanyar demà a Màlaga. No em puc cansar de repetir-ho. És normal que ara la gent parli de nosaltres, de la nostra ratxa. Però el que importa és el camí per arribar-hi, preparar molt bé l'equip i que competeixi. Si guanyem a Màlaga estarem una mica més a prop. Però com diu la dita, no podem vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo. Hem de seguir el nostre camí preparant cada partit. Tant de bo se'm pugui repetir aquesta mateixa pregunta abans del proper partit".

MILLOR QUE EL RIVAL ESTIGUI SALVAT?

"És el que ens ha tocat. Ens passa a nosaltres i també a l'Sporting i el Rayo aquesta setmana. Però és que no et pots fiar de ningú. L'Espanyol, que ja està ascendit, va fer-li quatre gols al Ponferradina al seu propi camp. Aquí tothom vol demostrar i cap equip es relaxa, buscant els seus objectius. Per això dic, que hem de ser molt humils".

A TOCAR DE L'ALMERIA

"Si guanyem demà els empatarem a punts. En som conscients. I no és pas impossible. Però com he dit moltes vegades, no soc de mirar la classificació tot i saber que guanyant faríem un pas molt important en aquesta lluita. Això és el que transmetem al vestidor per seguir treballant i preparar el que realment ens importa, que és el nostre partit".

STUANI I L'URUGUAI

"Han arribat un parell de convocatòries fins ara. En Cristhian (Stuani) és a la preselecció del seu país i també en Yoel (Bárcenas), amb Panamà. Però d'això no n'he parlat amb ells en cap moment. Ja veurem el dia de demà què és el que passa. No ens ha de preocupar fins després del Cartagena i encara falta temps. És clar que són dos jugadors molt importants, com la resta. Però estem centrats en què hem de fer ara".

LA PILOTA ATURADA

"Nosaltres treballem i preparem moltíssim l'estratègia. El que passa és que aquest any les coses no ens estàvem sortint, encara que ho seguíem intentant. Ara fa set o vuit jornades que li estem traient molt de profit a aquesta mena de jugades. Els llançadors estan en un bon moment. En Gumbau i també en Monchu. Però si fem els moviments bé i la pilota no arriba... Ja hi crèiem. I hem cregut. Però ara hi creiem encara més. A la Segona Divisió és molt important la pilota aturada. A Màlaga intentarem fer coses diferents per sorprendre el rival".

QUIN RIVAL ESTÀ MÉS FORT?

"És una pregunta complicada perquè molts dels equips que estan a dalt tenen jugadors de primer nivell i són plantilles fantàstiques. Per favorits, els dos que ja han pujat a Primera: Espanyol i Mallorca. Els dos ho han merescut. La resta, lluitarem per estar allà i acompanyar-los. Després ja parlarem de quin equip és el que ha arribat millor. Tots són forts, com el Rayo o el propi Almeria, que potser no està en el seu millor moment però està també fet per pujar a Primera".