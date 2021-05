La miraculosa remuntada que fa 25 anys va fer trontollar Montilivi

El Girona lluita enguany, altre cop, per entrar al play-off d’ascens a Primera Divisió. Ho fa consolidat com un dels clàssics, i ara ja també grans, de Segona A i amb experiència a Primera (2017-19). El món professional tanmateix és relativament recent a Montilivi malgrat que, per a les generacions més joves, sigui el més habitual. De fet, el Girona va recuperar l’elit tot just el 2008 després de gairebé mig segle sense tastar la categoria de plata. Entremig l’equip va navegar molts anys entre Segona B, Tercera, 1a Catalana i també Regional Preferent. Ara, l’escenari és ben diferent. «Jo sempre deia que el lloc del Girona seria, com a mínim, la Segona A». Són paraules de Carles Escriche, exdefensa del Girona (1994-1997) i que tal dia com avui fa 25 anys va ser un dels protagonistes de la històrica salvació de l’equip del descens a 1a Catalana en la remuntada contra l’Igualada (3-2). Un partit no apte per a cardíacs, que va tenir tots els ingredients habituals dels finals de lliga i que va acabar amb somriures a Montilivi malgrat que durant molts minuts el Girona va ser equip de Primera Catalana.

«Allò va ser el més gros que he viscut mai. El partit més impressionant de la meva vida», recorda Jaume Rosas, un altre dels herois d’aquell dia. També té molt present el partit, Dani Sarabia, segurament l’artífex d’una remuntada i salvació que sense el seu golàs de falta per l’escaire (1-2, m.75) no hagués existit. «El gol ens va fer volar i al final, amb la rauxa final i l’empenta de l’afició, ho vam aconseguir», descriu.

El Girona havia tocat la Segona A amb la punta dels dits l’any 1992 amb la dolorosa derrota a Salamanca (2-1) en un partit on, d’haver-lo guanyat, l’equip hauria pujat. Des de llavors, el club va començar un declivi econòmic que el va dur al descens a Tercera el 1995 i a fregar la 1a Catalana un any després. Només ho va evitar una última jornada taquicàrdica en què el drama es va fregar a Montilivi fins ben bé al minut 86. El Girona arribava a l’últim partit fora del descens i sabent que amb un triomf contra l’Igualada estava salvat. Els barcelonins també s’hi jugaven la vida i només els servia la victòria. Un empat o una derrota feia dependre els de Robi dels resultats de Banyoles, Granollers, Horta, Sants i Rubí. «Érem joves i volíem fer-nos un nom al futbol. A ningú li agrada baixar de categoria i menys a mi, que sóc de Girona», explica Escriche que descriu que durant la setmana es notava la «tensió» al vestidor.

La cosa no va començar gens bé a Montilivi, que veia com l’Igualada s’havia situat amb un més que preocupant 0-2 al marcador (m.51), mentre des de la banqueta a través de la ràdio, arribaven notícies que Banyoles, Granollers, Sants i Rubí encarrilaven els seus partits. Només fallava l’Horta a Sant Feliu de Guíxols i no n’hi havia prou per salvar-se. El Girona necessitava, com a mínim, empatar. No feia gens de bona pinta el partit però amb un home de la qualitat de Dani Sarabia al camp, tot és possible. El blanenc va enviar una falta a l’escaire per fer l’1-2 (m.75) i deixar el Girona a un gol de l’objectiu. «La falta era de molt lluny i va entrar. Estàvem molt motivats i el gol ens va donar ales», destaca Sarabia. Amb el Girona bolcat i l’Igualada amb un home menys, Escriche va resoldre un embolic dins l’àrea per fer per pujar el 2-2 al marcador (m.86). «Vèiem que ho teníem i que no ho podíem perdre els pocs minuts que restaven», descriu. El 2-2 ja valia al Girona i condemnava l’Igualada però els de Robi no van aixecar el peu de l’accelerador i van culminar la remuntada gràcies a l’olfacte del jove Rosas. «En Sarabia va posar una pilota a l’àrea i allà érem 7 o 8 jugadors del Girona. La vaig endreçar i a partir d’aquí va començar la bogeria total», recorda Rosas.

El 3-2 va coincidir amb el xiulet final i va desencadenar una festassa a la gespa que va continuar al vestidor primer i després en un sopar d’equip. «Tothom va passar per la dutxa, el míster Robi, en Ricard (fisioterapeuta i encarregat de material)...Al president Toni Madeo li van saltar les ulleres i quasi el fem caure a terra!, descriu Rosas. L’any havia estat complicat amb impagaments de nòmines i molts problemes que s’agreujarien una temporada després amb el descens, aquest cop sí, a 1a Catalana. Tot i això, aquella salvació quedarà sempre com un dels grans miracles d’un Montilivi que, 14 anys després en veuria un altre de semblant, o més gros, amb el gol de penal de Kiko Ratón contra el Múrcia (2009-10).

alegria justificada entre els protagonistes. Jaume Rosas, entre Gurri i Juanjo Cruz a la primera imatge, Albert Agustí, Òscar Callés, Rosas, Escriche i Portolés, a la segona, i a baix, el president Toni Madeo, al vestidor, abraçat a l’entrenador Robi.