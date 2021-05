Dol al futbol gironí per la mort, avui, als 77 anys, de Josep Franch, exjugador del Banyoles, el Figueres, el Girona, el Badalona i el Barça. Natural de Santa Cristina d'Aro, a casa sempre va viure futbol perquè el seu pare hi havia jugat i el seu germà Joan, amb passat al Girona, també. Va ser lateral dret del primer equip del Barça entre 1968 i 1971 i ara vivia entre Banyoles i Barcelona.

Franch va formar-se al Banyoles, club que va defensar en juvenil, aficionat i primer equip, amb el qual va jugar a Regional. D'aquí, el 1961, va passar al Figueres, on hi va estar fins el 1963 a Tercera Divisió. Des de la temporada 1963-64 fins a desembre de 1965 va defensar la samarreta del Girona, també a Tercera. A Vista Alegre va passar d'extrem a lateral. Posteriorment va fer el salt a Segona amb el Badalona, i a Primera amb el Barça. De blaugrana va viure la final de la Recopa de Basilea, el 21 de maig de 1969, contra l'Slovan de Bratislava. Va haver de marxar del camp lesionat al quart d'hora de joc i, a més, el seu equip va perdre per 2-3.