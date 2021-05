El president del Consell d’Administració del Girona, Pere Guardiola, s’ha desvinculat de l’agència de representació i management d’esportistes Media Base Sports, que ell mateix havia creat el 2009 amb Jaume Roures, el fundador de Mediapro. Guardiola,que també és el tercer màxim accionista del club amb un 16% dels títols (a l’estiu es va vendre una part del seu pastís al magnat Marcelo Claure, que en controla el 35%, i l’altre paquet majoritari el té el City, amb un 47%), segueix vinculat a negocis de representació esportiva de manera particular, ja fora d’aquesta marca que treballa o ha treballat amb futbolistes com Luis Suárez, Pep Guardiola, Iniesta o Maffeo.

El maig de 2016 Wuhan Double, un conglomerat xinès, va adquirir el 46% de la firma. Guardiola i Mediapro van mantenir un 27% dels títols cada un. Segons el portal Palco 23, Guardiola mantenia la seva vinculació amb Media Base Sports a travès de Guirdis Holding amb seu a Malta. L’advocada Sophia Yang és ara la nova director executiva de la firma de representació després de la sortida de l’empresari català. De fet, una simple consulta a l’equip directiu de la marca a travès de la seva plana web serveix per confirmar que Guardiola ja no hi té cap càrrec.

Tot i això continua vinculat al món de la representació esportiva a nivell particular, negocis que combina amb la presidència del Consell d’Administració del Girona. Va ser nomenat el setembre passat, quan es van formalitzar els canvis en l’accionariat. De fet Guardiola va començar el 2020 com a principal accionista perquè tenia un 51% dels títols, per sobre del 47%, però amb la venda d’una part del seu pastís a Claure va perdre aquesta condició. No obstant això, el seu paquet és clau a l’hora de prendre decisions perquè cap dels altres dos grans propietaris disposen de la majoria.

El Girona, precisament, es troba ara a les portes de dues ampliacions de capital que han de servir per reequilibrar els números del club. El proper 27 de maig se celebrarà una Junta Extraordinària d’accionistes on es proposaran dues ampliacions per valor de 3,9 milions i de fins a 16, respectivament. La primera es farà per compensació de crèdits als accionistes, que al març van fer un prèstec al Girona que ja no recuperaran. La segona, monetària, pot quedar incomplerta perquè el club no ha concretat quants diners necessitarà per fer front a les pèrdues i compensar l’excès de límit salarial (aquesta temporada era baixíssim, de només 4,3 milions, però la Lliga li ha permès superar-lo excepcionament, en temps de pandèmia, perquè la seva economia està sanejada. La previsió és que un cop es completin les dues ampliacions, City Group, Marcelo Claure i Pere Guardiola mantinguin la mateixa part que ara en l’accionariat.