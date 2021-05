El Girona continua llançat i ha sumat aquest vespre a Màlaga la sisena victòria consecutiva. Als de Francisco, molt nerviosos, els ha costat trobar la seva millor versió i, magrat jugar amb superioritat numèrica des del minut 15 per l'expulsió de Mejías, han tingut una feinada de por per doblegar un Màlaga que no s'hi jugava res. Un gol de Santi Bueno a la sortida d'un córner ha estat suficient per a sumar tres punts que permeten l'equip fer un altre pas cap al play-off. Una victòria amb patiment final perquè els de Francisco no han sabut tancar el partit i el Màlaga ha pressionat fins al darrer sospir. El Girona iguala a punts amb Leganés i Almeria mentre que la victòria de l'Sporting contra el Las Palmas manté els asturians tres punts per sota dels gironins a la classificació.

No ha entrat bé el Girona al partit. Els de Francisco s'han vist desbordats per una forta pressió del Màlaga que, de seguida, ha començat a arribar amb perill. De fet, Scepovic ha fet lluir Juan Carlos després que el porter evités el gol en una centrada-xut de Matos. El guió, amb el Màlaga dominant i el Girona patint ha canviat a partir del quart d'hora de joc quan l'àrbitre ha expulsat Mejías per una agressió a Stuani al mig del camp.

Amb un home més, el Girona ha passat a dominar més la pilota sense però arribar amb claredat a la porteria de Soriano. Un xut de Gumbau (m.26) ha estat el primer intent. Mentrestant, el Màlaga no ha canviat el seu pla i ha continuar pressionant i sortint amb velocitat al contracop.

La represa ha començat amb un Girona acaparant la pilota i el Màlaga tancat al seu camp. Sense fluïdesa en el joc, els de Francisco ho intentaven a pilota aturada i en el setè córner que servien han trobat el premi quan Santi Bueno ha enviat al fons de la xarxa una pilota morta deixada per Stuani.

El Girona havia fet el més difícil però a punt ha estat de veure com havia de tornar a començar quan, en la jugada següent, el Màlaga va estar a punt d'empatar. Només el pal va evitar que la rematada creuada de Cristian entrés a la porteria. Francisco ha refrescat l'equip amb Terrats, Kebé i Bustos. Tot i això, els gironins no han sabut controlar el darrer tram de partit i han vist com el Màlaga, amb un home menys, els collava. Sylla ha tingut la sentència (m.88) en un contracop sol davant el porter, que ha desviat a córner. Al final, el patiment ha tingut recompensa.

Màlaga: Soriano, Ismael, Matos, Mejías, Juande, Escassi, Cristian, Jairo (m.73, Joaquín), Scepovic (m.62, Julio), Jozabed (m.62, Lombán) i Rahmani.

Girona: Juan Carlos, Couto, Franquesa, Bueno, Juanpe, Arnau, Cristóforo (m.75, Kebé), Gumbau (m.46, Sylla), Stuani (m.75, Bustos), Monchu (m.65, Terrats) i Bárcenas.

Gols: 0-1, m.62, Bueno

Àrbitre: Moreno Aragón (Comitè Madrileny). Ha amonestat Escassi, Jairo, Joaquín, Matos i Cristian (Màlaga) i Gumbau, Monchu i Bueno (Girona). Ha expulsat amb vermella directa Mejías (m.15) i l'entrenador Sergio Pellicer (Màlaga)

VAR: Arcediano Monescillo (Comitè Castellano-manxec).

Estadi: La Rosaleda. Sense públic.