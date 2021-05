EL PARTIT

És una victòria més i molt important. A més a més patida tot i jugar amb un de més. No hem estat fluïds perquè ells han fet la línia molt baixa i ens costava trobar espais. Els últims 15 minuts hem pogut sentenciar amb algun contracop de Sylla i Bárcenas però no hem estat encertats i hem hagut de patir fins al final. És el que té la categoria, cal patir per guanyar independentment del rival i de la seva classificació. Estem molt contents. Queden dues finals. Continuem en play-off i si tornem a guanyar continuarem tiguent opcions.

LA RATXA

És el rècord del club i meu també. És molt difícil en futbol professional. Avui hem patit però d'altres dies hem guanyat amb solvència. Hi ha una implicació total de la gent i els que no juguen també estan entregats. Això ajuda molt. Estem molt agraïts a tothom perquè venim de passar-ho malament durant tota la temporada. Ara estem forts. Queden dues jornades i toca pensar a preparar bé la final de l'Alcorcón, com ho fem sempre. No per arribar a les 7 victòries sinó perquè és el pròxim i el més important.

ALMERIA I LEGANÉS

Fa un mes ninguú ho hagués dit i hi havia equips quasi classificats. Hi haurà gent que vegi venir els de darrere que guanyen partits i vegi que pot perillar. Això a nosaltres no ens preocupa, només el nostre equip i l'Alcorcón. Tant bo puguem sumar els tres punts, que faria que estiguéssim molt a prop de l'objectiu d'estar entre els 6 primers.

POSSIBILITATS

És molt difícil dir-ho. Fa un mes hi havia equips amb la plaça segura i ara lluitarem tots. Si guanyem l'Alcorcón veuria un 70% de possibilitats de ser-hi, però ens caldrà treballar-ho i patir-ho molt, perquè són un rival que lluita per la permanència i s'hi juga molt.