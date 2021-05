Per més a tocar que estigui l’objectiu, és impossible fer descarrilar un Francisco Rodríguez que continua pel mateix camí, sent fidel al discurs que l’acompanya des de fa mesos. Està convençut que una victòria avui a Màlaga acostarà, i de quina manera, el play-off. Però prefereix prendre’s el partit amb humilitat, com si el rival no estigués ja salvat i si jugués «la vida». Amb l’única baixa de Samu Sáiz, explicava ahir que tret d’algun «dubte» per «molèsties», no té la intenció de fer massa retocs a l’onze.

«Hem tingut només dos dies d'entrenament i en el primer, en Samu (Sáiz) no hi va ser per un procés víric. Aquest matí hi era però notava alguna molèstia. Necessitem la gent al cent per cent i hem cregut que el millor és que quedi fora de la convocatòria».

«Hem de veure l’evolució d'algun jugador que pot tenir alguna molèstia i demà al matí decidirem. Encara queda un dia pel partit i el que surti serà perquè està al cent per cent. Entenem que no hi haurà molts canvis perquè la gent ha demostrat que està bé».

«No s’hi juga res i ara es troba en zona de ningú, però ha fet una temporada fantàstica amb jugadors joves i dinàmics, i alhora d'altres més experimentats. Són molt perillosos. A casa ens va exigir moltíssim i de fet ens fa guanyar. És una arma de doble tall un partit així. L’afrontarem com si ells es jugessin la vida».

«És la clau perquè tot rutlli. Però és important enfocar-ho sempre tenint en compte el proper partit i depenent de quin és el moment de la temporada. Ara, per exemple, plantegem coses totalment diferents. Els resultats també ajuden perquè les coses vagin millor. La gent està bé. El que juga i també el que no. És un equip molt competitiu, amb jugadors empenyent des de fora per si algú de dins es despista. I tot ho fem des de la humilitat».

«El Màlaga ha anat variant molt durant la temporada. Ens trobarem amb jugadors dinàmics, sobretot en les posicions de dalt. Que tenen també experiència. Han patit molts problemes i tot i això han pogut formar una plantilla fantàstica. És un equip vertical, dinàmic, que s'associa bé i et domina algunes estones. Haurem de saber fer front a tot això«.

«Si volem fer el play-off haurem de guanyar a Màlaga. És normal que ara la gent parli de nosaltres, de la nostra ratxa. Però el que importa és el camí per arribar-hi, preparar molt bé l'equip i que competeixi. Si guanyem estarem una mica més a prop. Però com diu la dita, no podem vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo. Hem de seguir el nostre camí preparant cada partit. Tant de bo se’m pugui repetir aquesta pregunta abans del proper partit».

«Treballem moltíssim l'estratègia. El que passa és que aquest any les coses no ens estàvem sortint, encara que ho seguíem intentant. Ara fa set o vuit jornades que li estem treient molt de profit a aquesta mena de jugades. Els llançadors estan en un bon moment. En Gumbau i també en Monchu. Però si fem els moviments bé i la pilota no arriba... Ja hi crèiem. I hem cregut. Però ara hi creiem encara més. A la Segona Divisió és molt important la pilota aturada. A Màlaga intentarem fer coses diferents per sorprendre el rival».

Va ser el segon entrenador del Màlaga el que va dir la seva sobre el partit d’avui, explicant que l’equip està «preparat per acabar la temporada de la millor manera possible». Del Girona va dir que «està fent les coses molt bé», destacant la «bona dinàmica», la seva capacitat «física» i es possibilitats de «somiar en jugar la promoció», assegurant al mateix temps que malgrat això «intentarem jugar-los de tu a tu».