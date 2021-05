Va ser a Màlaga on la cosa es va torçar de nou. No fa ni un any d’aquella derrota. Escrivia la lliga regular els seus últims capítols i el Girona hi navegava com podia. Era cinquè, com ara. També amb tres punts de marge respecte al setè, llavors el Rayo, i a dia d’avui també. Hi havia algun partit més per davant i no els tres que queden ara, però a La Rosaleda les sensacions van ser tan pobres com el resultat. Un 2-0 que s’explica per l’absurda expulsió de Christian Rivera, les facilitats defensives i la inoperància en atac. La directiva, que havia agafat pràctica a canviar d’entrenador, va donar llavors per tancada la breu etapa de Pep Lluís Martí al capdavant de l’equip i el va fulminar en un tancar i obrir d’ulls. Sense aquella actuació és ben possible que Francisco Rodríguez no s’hagués acabat fent càrrec de la plantilla.

Onze mesos més tard, l’andalús és un dels artífexs de l’excel·lent moment que viu el Girona, capaç d’encadenar cinc victòries consecutives, cosa que no havia fet en l’última dècada, i d’enfilar-se fins a ocupar places de promoció quan ben pocs hi comptaven. Falta rematar la feina en aquestes tres últimes jornades, fent que aquesta inèrcia positiva valgui realment la pena. Començant per aquesta tarda (19 hores) al camp del Màlaga. El mateix escenari que, sense ell saber-ho, li va obrir les portes de Montilivi una temporada enrere.

Han anat caient com mosques. Saragossa (3-0), Oviedo (0-1), Tenerife (1-0), Logronyès (1-4) i Sporting (1-0). A tots ells el Girona els ha guanyat sense descans, encisant una segona volta que ha servit per convèncer els incrèduls i engrescar l’afició. Amb tres punts de marge respecte el sisè (Sporting) i el setè (Rayo), però amb l’average perdut amb un i altre, arreplegar el màxim de punts possibles dels nou que queden en joc esdevé vital per lligar una plaça per al proper play-off. Hi ha cinc candidats i només quatre places, per la qual cosa un dels aspirants es quedarà fora.

La primera de les tres finals, avui a La Rosaleda en un partit d‘aquells que poden semblar més fàcils que no pas difícils però que no ho són gens ni mica. «És una arma de doble tall», s’afanyava a avisar Francisco. Ell, gat vell en això del futbol, havent passat per la gespa i cada cop amb més experiències a les banquetes, no se’n fia ni un pèl del Màlaga. Ja té 50 punts l’equip andalús i ha fet els deures. No baixarà, però tampoc atraparà el play-off. Es troba, per tant, en territori neutral. Amb zero pressió i molt més a guanyar que no pas a perdre, es pot convertir en un rival ben incòmode. Ara bé, li faltarà aquella guspira de competitivitat dels equips que s’hi juguen alguna cosa: pujar o mantenir-se. A Montilivi ningú vol perdre el temps tot pensant com s’ho faran els de Pellicer per afrontar el partit d’aquesta tarda. Sense massa temps per descansar perquè es va jugar el dilluns, entre dimarts i ahir es va preparar la següent cita amb tota la plantilla disponible a excepció de Samu Sáiz. El 10, una mica pioc i també amb molèsties, finalment ha quedat fora d’una convocatòria on hi torna a treure el cap Pablo Moreno. També viatja el porter Jonatan Morilla. Ortolá no està al cent per cent i si finalment no està disponible, serà el del filial el que acabarà ocupant el seu lloc a la banqueta. Per tant, una única baixa confirmada i gairebé totes les peces a disposició.

Canvis, els mínims

Té per triar i remenar Francisco però això no vol dir que l’entrenador tingui la intenció de fer una revolució tenint en compte com d’apretat està el calendari i que dilluns vinent hi torna a haver partit. Va admetre ahir que viatjarà amb algun «dubte» que li rondarà el cap, però que «no hi haurà molts canvis» pel que l’onze serà molt similar al de les últimes jornades. Difícil, això sí, que es torni a repetir per quart partit consecutiu. Però de rotacions, les mínimes. El grup està funcionant i els resultats així ho expliquen. No vol l’entrenador perdre pistonada, sobretot ara que hi ha un premi tan llaminer cada cop més a prop.

Es mantindrà el sistema i així serà fins que s’acabi la temporada. Jugar amb tres centrals ha donat els seus fruits. Bueno, Juanpe i el jove Arnau s’entenen a la perfecció i jugaran a La Rosaleda si no és que algun d’ells està tocat. Bernardo continua esperant la seva oportunitat i seria el recanvi natural si algun del defensa titular acaba saltant. Està per veure també l’estat físic de Couto i Franquesa, els dos carrilers. Al mig, Cristóforo brilla i també viu un bon moment Gumbau. S’hi suma Monchu, intermitent durant l‘any però cada cop més entonat. A dalt, Stuani ve de jugar 80 minuts però serà titular. Cal veure si també ho farà el seu company en posicions més ofensives. Bárcenas ha sortit d’inici les últimes jornades, tot i que podria descansar donant entrada a Sylla, molt actiu en el tram final contra l’Sporting.

Al davant, un Màlaga ja salvat que enllaça cinc jornades sense guanyar. Pellicer, que no continuarà la propera temporada, tindrà la baixa dels davanters Caye Quintana i Orlando Sá, del migcampista Luis Muñoz i del defensa Álex Benítez.