L'Sporting també guanya i la lluita per la promoció s'estreny L'Sporting també ha guanyat aquesta tarda per la mínima (1-0) el seu partit contra el Las Palmas i segueix a 3 punts del Girona quan només en falten sis per jugar. Ara però la pugna s'estreny perquè els de Montilivi ja han atrapat Almeria i Leganés amb 67 punts. A falta del Rayo-Oviedo que es juga a 2/4 de 10, sembla que hi ha cinc equips per quatre llocs. En tot cas el Girona jugarà la promoció sumant 4 punts en els darrers dos partits. En fa prou, per tant, amb una victòria i un empat contra Alcorcón i Cartagena, i això sempre comptant que els perseguidors ho guanyin tot. Qualsevol errada seva jugarà a favor de l'equip de Francisco