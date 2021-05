El play-off d’ascens a 2a RFEF es manté tal i com estava previst a pesar que el Vilafranca, que havia aconseguit l’ascens directe, finalment no el podrà executar perquè el Lleida, de qui és filial, no ha pujat a 1a RFEF. Malgrat que a Terrassa dimecres ja celebraven l’ascens, la Federació els obliga a disputar la promoció sense canvis, a pesar que tot apunta que encara que la perdin efectivament acabaran pujant per comptes del Vilafranca. D’aquesta manera aquest cap de setmana es jugaran els partits de quarts Granollers-Sant Andreu i Cerdanyola-Vilassar. Els dos guanyadors s’enfrontaran al Terrassa i al Girona B a semifinals i d’allà en sortiran els finalistes. Si el Terrassa és qui guanya la promoció, acabarà ascendint també el subcampió. La Federació no podrà determinar fins al 30 de juny, quan s’acabi la temporada, el no ascens del Vilafranca i, per tant, la repesca del Terrassa.