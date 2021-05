El partit

"L’afrontem amb naturalitat, malgrat la victòria a Màlaga. Ens ve un Alcorcón que es juga moltíssim i així ho hem fet veure als jugadors. Estem centrats en això, oblidant la dinàmica i els resultats. Ens preocupa i ocupa guanyar l’Alcorcón. Portem sis victòries seguides però no ens fixem en això sinó en el que ens portarà a aconseguir-ho: treball humilitat, sacricifi… L’altre dia vam aconseguir els tres punts patint. Ningú es pot relaxar. La nostra obligació és guanyar dilluns".

Guanyar tota mena de partits

"És molt important. L’altre dia no vam fer el nostre millor partit i vam treure-ho. El Màlaga el que més a corregut a alta intensitat dels últims equips als quals ens hem enfrontat. Juga a futbol i ens ho va fer passar malament fins i tot amb un menys, però vam saber aguantar el resultat. És important jugar bé com a Logronyès i també quan no estem tant bé quan el rival ens supera per moments. Estem en bona dinàmica i el convenciment és total des del treball i la humilitat".

El més complicat de les dues finals

"Ens centrem en dilluns. Ja és una jornada amb horaris unificats i tots els equips s’hi juguen bastant. Busquem els tres punts per assegurar ser entre els sis primers, mentre que l’Alcorcón ho farà per salvar la categoria. Mai ens ha de poder aquesta pressió".

Els partits dels rivals

"Ho hem de deixar al marge perquè depenem de nosaltres mateixos. Ens visita un molt bon equip. Si no em dona a vegades per saber tot el que passa al meu partit, no em donarà per estar pendent de la resta. Estem centrats en nosaltres i ja veurem on com. Si aconseguim els tres punts farem un pas important".

Dependre d’un mateix

"És moment de gestionar bé tot el que hem passat durant l’any. Arribem molt i molt forts. Portem setmanes en les palces que ens donen dret a jugar el play-off, però en l’aspecte mental estem preparats per a qualsevol situació. Estem preparadíssims perquè ho hem fet en moments difícils. Hem viscut de tot i intentarem resoldre totes les fases del partit per guanyar".

La igualtat en el play-off

"Semblava que algun equip ja ho tindria assegurat i cap ho té fet en les dues últimes jornades. Hem de centrar-nos en lo nostre i estar preparats. No tenim temps per pensar més enllà".

Jugar el play-off

"Seguim parlant-ne. Depenem de nosaltres i si guanyem dilluns farem un pas important. L’equip està fent uns mèrits enormes perquè sigui possible arribar amb opcions fins al final".

Arribar a l’última jornada sense res en joc

"Ho firmo ara mateix. Si guanyem dilluns i ens donen els resultats dels rivals per poder ser matemàticament de play-off seria un pas important. Per la planificació, el descans, preparar a tothom… No sabem què passarà. Tant de bo pugui ser així i puguem centrar-nos en altres coses".

Preparats?

"Tenim unes dades fantàstiques a nivell físic. Estem repetint alineacions i els canvis són els mateixos però perquè així ho demanen el joc i els resultats. L’equip està preparadíssim. Som honestos en el treball per posar competitivitat. Que repeteixi onze no vol dir que no compti amb la resta. Tothom ha tingut minuts i opcions durant l’any. L’equip està bé. Ha crescut una barbaritat defensivament i ofensivament també genera. És moment de ser jugador d’equip".

Els perills de l’Alcorcón

"Estem molt centrats en la dinàmica i resultats, però ens ve un equip fantàstic que ha treballat molt. S’està guanyant la permanència. Va reforçar-se molt bé i juga bé amb bones estadístiques fora de casa. És versàtil amb jugadors experimentats que sap manejar el tempo. Serà un partit disputat i haurem de posar tot de la nostra part per dominar i competir".

La plantilla

"Samu ha entrenat amb normalitat. Demà tenim l’últim entrenament i entenem que estarà disponible. Tothom està preparat i no tenim sancions. Tindrem més possibilitats per sumar".

Aquest play-off

"L’any passat quan vam arribar hi havia tensió i aquesta hi ha il·lusió per seguir com estem. Hi ha energies bones en tots els sentits. Sabem quin equip som i què volem fer. Tot està més ajustat. Portem més punts que l’any passat i tot està més car. M’agrada veure les cares dels jugadors, dels treballadors del club, l’afició al carrer… Això ens fa ser optimistes disn de la humilitat".