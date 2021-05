Com aquell qui diu, el Girona va començar la temporada 2020-21 amb una sabata i una espardenya. Sense recuperar del cop emocional i econòmic del no ascens contra l’Elx, la plantilla es va tancar tardíssim i l’equip va entrar tard i, sense quasi fer pretemporada, a la competició. A mesura que avançaven les jornades, el Girona només feia que rebre per tots costats en forma de lesions, sancions, casos de COVID-19, convocatòries internacional i mil entrebancs més que feia pensar que l’equip tard o d’hora aixecaria la bandera blanca i es rendiria. La figura de Francisco, tanmateix, va evitar que el vestidor abaixés mai els braços. El tècnic andalús, conscient de les penúries que li tocaven viure va saber mantenir encesa una petita flama al vestidor per fer que tothom el seguís i anés a una. L’objectiu? Sumar punts per assegurar-se la salvació i llavors mirar a què més es podia aspirar. Aquesta va ser la tònica d’una irregular primera volta. Tot ha canviat però, a la segona. La victòria contra l’Espanyol (1-0) a Montilivi va ser com una senyal. Tot i que la regularitat en els resultats ha trigat a arribar, finalment, del mes de març cap aquí el Girona ha posat la velocitat de creuer no hi ha qui l’aturi. L’equip encadena sis victòries i una ratxa de 28 punts dels últims 33. Uns números estratosfèrics a l’abast de ben pocs que han convertit els gironins en el millor equip de la segona volta amb 37 punts, un més que l’Espanyol i el Mallorca, ja ascendits.

L’estratosfèrica dinàmica de resultats del Girona ha provocat que els rivals no poguessin evitar ser superats (Sporting i Rayo) o igualats (Leganés i Almeria) fins a deixar les coses en l’escenari actual, a dues jornades pel final de la competició regular. La situació és tan idíl·lica ara com inimaginable fa dos mesos, per a un Girona que és cinquè a la classificació amb 67 punts, els mateixos que Leganés i Almeria i tres més que Sporting i Rayo.

El Girona s’ha disparat en aquesta segona volta i ho ha fet en el millor moment: en l’últim tram de temporada. Tot i el triomf contra l’Espanyol en el primer partit de la segona volta, a l’equip li va costar agafar el ritme i fins i tot semblava que defalliria en algun moment. De fet, en les primeres 8 jornades de la segona volta, els de Francisco van sumar 9 punts de 24. Tot va canviar però, arran de la xerrada durant la mitja part del partit al camp del Las Palmas. L’equip va saber capgirar l’1-0 en contra per endur-se els tres punts (1-2) i començar el camí d’una escalada sense aturador. Des de llavors el Girona ha sumat vuit victòries més: Albacete (2-1), Ponferradina (3-1), Saragossa (3-0), Oviedo (0-1), Tenerife (1-0), UD Logronyès (1-4), Sporting (1-0) i Màlaga (0-1); un empat (Sabadell 2-2) i només una derrota a Vallecas (2-1) en un partit marcat per la polèmica. De fet, si aquell dia a Vallecas el Girona hagués empatat, el play-off seria encara més a prop.

Només l’Espanyol i el Mallorca, amb 36 punts, han pogut seguir el ritme del Girona en aquesta segona volta. Leganés i Sporting, rivals en la lluita pel play-off han signat números correctes (30 i 28 punts respectivament) però lluny dels 37 dels de Francisco. Els altres rivals directes, Rayo i Almeria, encara tenen pitjors registres (27 i 26 punts).

Els números del Girona fan patxoca. En tots els sentits. Des de la ratxa de punts, fins als gols encaixats (un en sis partits). Una altra dada molt a tenir en compte és la millora de l’equip a domicili. Els de Francisco s’han convertit en el quart millor visitant de la categoria amb 30 punts, només superat pel Mallorca (36), l’Espanyol (34) i l’Almeria (32).Les darreres victòries a Màlaga, Logronyo, Oviedo, Las Palmas han permès els gironins escalar llocs també en aquest rànquing. En aquest sentit, de les últimes vuit sortides, els de Francisco només han perdut al camp del Rayo (2-1). La resta han estat victòries: Màlaga (0-1), Logronyo (1-4), Oviedo (0-1) i Las Palmas (1-2) i empats: Sabadell (2-2), Fuenlabrada (1-1) i Mirandés (3-3).

Tot plegat deixa un panorama d’allò més emocionant i alhora engrescador per a un Girona que depèn d’ell mateix per a garantir-se un dels bitllets per la fase d’ascens a Primera. Els de Francisco ho aconseguiran matemàticament dilluns si milloren el resultat de l’Sporting o del Rayo. Els gironins reben un Alcorcón que té 4 punts de coixí respecte al descens. Per la seva banda, l’Sporting visita el sempre complicat camp d’un Fuenlabrada ja salvat mentre que els madrilenys han de jugar a Castàlia contra un Castelló que està amb l’aigua al coll i necessita guanyar per no baixar a Segona B. Pel que fa a altres dos implicats en aquesta lluita pel play-off, el Leganés rep un Màlaga que ja ho té tot fet, mentre que, per la seva banda, l’Almeria juga a casa contra un Logronyès que esgota les últimes bales per mantenir la categoria i ha reaccionat en els últims partits.