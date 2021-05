"Sembla mentida que ens hagi sobrat una jornada. És una gran alegria però controlada. Hem arribat aquí i ara ens queda el millor, el premi. Toca gaudir aquesta nit del que han aconseguit aquests nois, el play-off i set victòries seguides...Tot en un any molt complicat"

"Feia molt de temps que no sentia una alegria així. Ens estava costant molt fer mal a l'Alcorcón i l'equip veia que l'esforç no tenia recompensa. Quan ha xutat Monchu he vist que la pilota anava a dins"

"Stuani i Luna van tenir molèsties i hem entès que era millor esperar i veure l'evolució. No són lesions greus segons la ressonància. Som optimistes perquè hi siguin i puguin estar disponibles per la primera eliminatòria. Toca espera i veure l'evolució que puguin tenir durant la setmana"