El Girona ja té el bitllet pel play-off. Ha costat però l'ha aconseguit aquesta nit després de picar molta pedra en un partit molt lleig que ha decidit Monchu amb un golarro a tres minuts pel final (m.87). El migcampista mallorquí ha etzibat un xut des de fora a l'àrea a l'escaire que ha fet esclatar d'eufòria els jugadors gironins. Ha estat pràcticament l'única acció de perill dels gironins de tot el partit contra un Alcorcón que encara ha fet menys. La victòria combinada amb l'empat de l'Sporting a Fuenlabrada (0-0) dóna matemàticament el bitllet als de Francisco per a la promoció d'ascens. El partit de diumenge a Cartagena serà, doncs, un tràmit pels gironins. El Leganés i l'Almeria també s'han classificat avui i, per tant, l'última plaça pel play-off se la jugaran el Rayo i l'Sporting a l'última jornada.

L'entrada obligada de Sylla pel lesionat Stuani ha estat l'únic canvi a l'alineació que ha repetit Francisco les últimes jornades. El partit ha començat amb molt de respecte entre els dos equips. La por de perdre ha fet que ni gironins ni madrilenys arrisquessin més del compte. Tot i això, ha estat el Girona qui ha monopolitzat la pilota durant uns primers quaranta-cinc minuts on l'única arribada ha anat a càrrec de Monchu. Al balear però, després de rebre d'esperó de Sylla, se li ha fet de nit i ha vist com Víctor García evitava la seva rematada. L'Alcorcón ha vist com es quedava sense el davanter titular, Xisco Jiménez per lesió al quart d'hora de joc. L'exblanc-i-vermell, Marc Gual, ha entrat en el seu lloc.

El guió no ha canviat a la represa. El Girona ha continuat amb la possessió de la pilota sense trobar el camí de la porteria visitant. Francisco ha mirat de donar una mica d'espurna a l'equip amb l'entrada de Samu Sáiz per Cristóforo. L'Alcorcón també ha mogut la banqueta amb Ernesto i Samu Sosa. Un centrada que no ha trobat rematador de Couto i un parell de xut molt desviats de Pablo Moreno i Samu Sáiz havien estat les úniques aproximacions ofensives del Girona. Quan semblava que el partit acabaria amb empat sense gols, Monchu ha tret la màgia per enviar a l'escaire un xut de rosca des de fora de l'àrea. Un gol que ha embogir la banqueta gironina, conscients que el bitllet pel play-off. Ja no hi ha hagut temps per a res més i tot i que l'Alcorcón ha reclamat un possible penal a Samu Sosa, els tres punts s'han quedat a casa. El play-off ja és una realitat.

GIRONA: Juan Carlos, Couto, Franquesa, Bueno, Juanpe, Arnau, Cristóforo (m.65, Samu Sáiz), Gumbau, Sylla (m.78, Bustos), Monchu i Bárcenas (m.78, Pablo Moreno).

ALCORCÓN: Dani Jiménez, Laure, Víctor García, David Fernánez, León, Gorostidi (m.71, Gorostidi), Juanma Bravo, Nwakali, Xisco (m.19, Gual), Hugo Fraile (m.88, Barbero) i Dani Ojeda (m.71, Samu Sosa).

Gols: 1-0, m.87, Monchu.

Àrbitre: Sagués Oscoz (Comitè Basc). Ha amonestat Samu Sáiz i Pablo Moreno (Girona) i Gual i Juanma Bravo (Alcorcón). VAR: López Toca (Comitè Càntabre).

Estadi: Montilivi. Sense públic.