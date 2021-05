Vist com ha anat la temporada i el munt de dificultats que ha hagut de superar, que el Girona depengui d’ell mateix per fer el play-off d’ascens diu molt a favor del que l’equip de Francisco ha fet aquestes últimes jornades. En el penúltim capítol de la Lliga regular, la promoció podria ser matemàtica. O fins i tot en podria sortir si els resultats no acompanyen. Un munt de combinacions, de variants i possibilitats al damunt de la taula. A partir de les onze de la nit, tothom en sortirà de dubtes i sabrà si la feina està feta o si cal esperar a Cartagena perquè tot quedi decidit.

El Girona és cinquè i té 67 punts. Els mateixos que l’Almeria, quart, i el Leganés, tercer. En suma tres més que l’Sporting (64), que és sisè, i del Rayo, que ara mateix és setè i es troba fora de la promoció, encara que té opcions de fer-la en aquests dos últims partits. Els de Francisco seran avui mateix equip de play-off si guanyen l’Alcorcón (sumarien 70 punts) i milloren els resultats d’Sporting i Rayo, que juguen a fora contra Fuenlabrada i Castelló, respectivament. Si no es produeix aquesta situació, hi ha una altra possibilitat per lligar la promoció. Sempre en cas de victòria del Girona i que l’Almeria no guanyi el Logronyès al Juegos Mediterráneos. Si això passa, els separarà dos punts i en l’última jornada hi ha un Sporting-Almeria, pel que tots dos no podran guanyar ni atrapar els blanc-i-vermells. Ara bé, una derrota avui dels gironins, combinada amb el triomf dels perseguidors immediats, els baixaria fins un setè lloc que no vol ningú. Tot està ben obert encara.