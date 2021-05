Stuani no podrà jugar el partit d'avui i caldrà veure si està disponible per Cartagena i un hipotètic play-off. L'uruguaià pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. L'onze que s'enfronta aquest vespre a l'Alcorcón és el de les últimes jornades amb l'únic canvi de Sylla per Stuani.

Girona: Juan Carlos, Couto, Franquesa, Bueno, Juanpe, Arnau, Cristóforo, Gumbau, Sylla, Monchu i Bárcenas.