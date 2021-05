La temporada regular 2020-21 s’acaba diumenge amb el partit al camp del Cartagena, que definirà la posició final del Girona a la classificació. També servirà per conèixer quin serà el rival del Girona al play-off, si Almeria, Leganés, Rayo o Sporting. De partits de Lliga a Montilivi ja no se’n veuran més. El de dilluns contra l’Alcorcón va ser l’últim de la temporada. Això fa que el club hagi engegat la campanya per compensar els abonats, que no han pogut assistir a cap partit del campionat regular aquesta temporada. De la mateixa manera que la temporada passada quan va esclatar la pandèmia, el Girona activarà a partir de dilluns les tres vies de compensació per als abonats, que van pagar el 50% del seu carnet. En una fórmula calcada a la del curs passat, una de les alternatives que ofereix el Girona és destinar la quota als projectes socials amb què treballa i col·labora l’entitat (Creu Roja Joventut, o l’Escola de Futbol Girona-Est, Lliga Genuïne, Càrites, Banc dels Aliments, Oncolliga, AECC...). La segona proposta és el descompte de la quota pagada enguany en el preu del carnet de la temporada que ve (2021-22). Per últim, la darrera alternativa que ofereix el Girona és el reintegrament total dels diners.

Cal tenir en compte que els partits de play-off no entraven en el preu de l’abonament. Per tant, en l’hipotètic cas que Catalunya passés de fase de risc i la Generalitat permetés l’accés d’espectadors als partits de futbol professional, el Girona hauria de trobar una solució per facilitar l’accés al nombre reduït d’aficionats que permetés el protocol. En aquest sentit, el club hi treballa per estar preparat per si passa.

Els abonats hauran de triar l’opció a través d’un espai que s’habilitarà a partir del dilluns 31 a l’àrea de soci, accessible des de la web i de l’APP del club. En cas que l’abonat no opti per cap de les alternatives proposades, s’activarà, automàticament i per defecte, l’opció del descompte en el preu del carnet d’abonament per a la temporada 2021-2022.