Aquest migdia ha parlat Yan Couto, un dels noms propis d'aquesta segona volta i titular indiscutible per a Francisco Rodríguez. El brasiler ha valorat la seva trajectòria ascendent, ha dit sentir-se molt còmode fent de carriler i també ha assegurat, una i altra vegada, que el vestidor ara mateix té els cinc sentits posats en el Cartagena i no pas en el play-off d'ascens, on el Girona ni de bon tros és el favorit, segons el seu parer.

CLASSIFICACIÓ PEL PLAY-OFF

"Estic molt content i l'equip també. Sobretot per la darrera victòria en l'últim partit. Ja ho hem celebrat i ara ens toca pensar en el Cartagena. Volem guanyar els tres punts, que és el més important. Hi buscarem la victòria".

IMPORTÀNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ

"Com més amunt pugui acabar l'equip, millor. Això pot ser un condicionant favorable per a les semifinals i també per a una hipotètica final i pujar a Primera. Així que anem a Cartagena a buscar-hi els tres punts".

ESTAT DE FORMA

"Vaig arribar a Girona malament físicament, després de passar una quarantena molt llarga al meu país. Amb el temps he anat millorant. Aquí, tothom m'ha ajudat molt. A l'inici no estava bé com per jugar com ho estic fent ara. Entenc l'entrenador, perquè llavors no era l'Ian Couto que soc avui. Estic millorant i això ho ha vist el míster. Dono la meva millor versió i estic content de jugar tants partits".

💬 @yancoutoo2 parla:



❝L'equip està molt content pels partits que estem jugant i també per la classificació pel Play Off.❞

❝Al llarg de la temporada he anat treballant dia a dia i trobant-me millor. El canvi de sistema també m'ha ajudat molt.❞ pic.twitter.com/7lbYZIzAbv — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) 26 de mayo de 2021

QUINA NOTA ET POSES?

"Un 7,5 o un 8, perquè encara puc millorar molt. Em conec, veig que hi ha partits que ho faig molt bé però d'altres que no tant".

CANVI DE SISTEMA

"Segur que m'ha ajudat molt. El míster va decidir canviar-lo i des de llavors estic jugant més i millor. A més, em sento molt segur al darrere perquè en Santi (Bueno) sempre m'ajuda molt. Si la pilota és a l'esquerra soc com un lateral, però quan està a la dreta, vaig cap amunt perquè faig de carriler. Si ets un lateral, ataques però una cosa al cap et diu sempre que has de tornar. En canvi, fent de carriler em sento millor, més segur, i és la posició que més m'agrada".

IMPORTA EL RIVAL DEL PLAY-OFF?

"Ara mateix estem tots focalitzats en el Cartagena. Ho hem anat fent així. Cada setmana mirem el nostre proper rival. Com ataca, com defensa, quins són es seus punts forts i dèbils... Tenim ganes de guanyar i sumar els tres punts el diumenge, no més".

EL GIRONA ÉS FAVORIT A L'ASCENS?

"Fa un mes o dos estàvem a baix i fins i tot llavors l'equip sempre va estar unit, anant a una. Ara també perquè aquest grup és fantàstic. Cada dia hi ha un gran ambient i anem de la mà. Seguirem així, treballant com fins ara, anant partit a partit i no mirant més enllà. Ara toca el Cartagena i després el play-off. No som els favorits, el que hem de tenir és humilitat, seguint com fins ara que ens ha servit per jugar cada cop millor i sumar set victòries seguides".