Esportivament, encara ningú sap com acabarà la temporada per al Girona. Ser al play-off és un èxit notable que ja garanteix la possibilitat de lluitar per pujar a Primera Divisió i si s'aconseguís el premi gros, el curs seria un èxit bestial. Mentrestant, econòmicanent, el club ja sap que no haurà de patir per quadrar els números. Ahir la Junta General d'Accionistes va aprovar les dues ampliacions de capital anunciades fa unes setmanes per valor de 4 milions i de fins a 16. Dos moviments que permetran a l'entitat cobrir els 8 milions que faltaven per quadrar el pressupost d'aquest any i, a més a més, recuperar un múscul econòmic que s'havia perdut enguany arran del no ascens l'estiu passat contra l'Elx. Bones notícies sens dubte per a un Girona que, amb la caixa plena, té el repte de buscar l’ascens a la màxima categoria en un final de curs que seria rodó.

La primera partida, de 4 milions d'euros, es fa mitjançant compensació de crèdits als accionistes que van avançar els diners fa uns mesos i ara els els són retornats amb títols. Per la seva banda, la segona ampliació sí que suposarà una bona entrada de capital al calaix. La intenció dels propietaris és acostar-se, i molt, a la xifra màxima de 16 milions d’euros, que suposaria una grandíssima injecció d’oxigen per a la caixa. Tot plegat, doncs, bones notícies per a un Girona que al desembre passat va anunciar que necessitava 8 milions d’euros per tancar el pressupost previst per aquest any de 23,8 milions d’euros.

La davallada dels ingressos sobretot arran de la desaparició de l'ajuda pel descens (10,4 milions), l'absència de públic a l'estadi i haver cobrat només una part de l’abonament (ara els abonats tenen tres opcions per decidir què en fan dels diners avançats perquè no han pogut anar a cap partit) va fer que el Girona només fixés una previsió d'ingressos d'11,3 milions, xifra sensiblement inferior a la del curs passat (25,8). Per adequar les despeses al nou escenari d'ingressos, el club va posar en marxa retallades a tots els àmbits sense renunciar a mantenir aspectes com la residència per a joves futbolistes del planter de Les Hortes, als Maristes, o les instal·lacions de La Vinya al PGA Caldes de Malavella, estructures més pròpies d'un club de Primera Divisió que no pas un de Segona Divisió A.

Els traspassos a l’estiu passat de jugadors com Yassine Bounou (Sevilla), Choco Lozano (Cadis), Borja García (Osca) i la sortida de jugadors amb fitxes altes com Johan Mojica, Àlex Granell, Ignasi Miquel, Asier Riesgo o Pablo Maffeo van ajudar a rebaixar el límit salarial. Tanmateix no era suficient i el Girona, al mercat d’hivern va obrir la porta a Jonas Ramalho (Osasuna) i Arijanet Muric (NAC Breda), amb la qual cosa es va estalviar un sou. A més a més, l’Osasuna comprarà aquest estiu el defensa basc pel qual en pagarà una mica més de mig milió de traspàs. Amb l’entrada d’aquests gairebé 20 milions d’euros el Girona també veurà arreglat el límit salarial. El club va passar de ser la temporada passada l’equip més poderós, amb 29 milions d’euros de límit, al segon més petit de tots, amb 4,3. Tot i això la Lliga ha permès al Girona, i a uns quants clubs més, ampliar un límit, que, en el cas dels de Montilivi, es mou en una forquilla de 10 i 16 milions d’euros.

Les ampliacions estan a provades i seguiran el curs legal independentment de la categoria que jugui el Girona la temporada que ve. Ara ha de seguir els passos oficials que toquen i ser acceptada per la Lliga i el Consell Superior d’Esports. Tot i que no se n'han explicat els detalls, aquests moviments d'entrada de capital aniran a càrrec dels màxims accionistes del club gironí: el City Football Group (47%), l'empresari bolivià Marcelo Claure, el segon (35%) i Pere Guardiola, el tercer amb un 16% del paquet, i es mantindrà la distribució de forces actual.