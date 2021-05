El Girona tanca aquest cap de setmana la Lliga regular amb la classificació pel play-off d'ascens a la butxaca però sense haver determinat encara quina posició ocuparà. Francisco Rodríguez ha valorat aquesta situació avui al migdia en una roda de premsa virtual, on ha descartat Cristhian Stuani i Antonio Luna, tots dos lesionats. Ha elogiat el proper rival, recordant també que és el moment de ser "intel·ligents" sobretot sabent que hi ha diversos jugadors a la plantilla amb quatre targetes, però al mateix temps assegurant que vol ser "competitiu" al Cartagonova.

OBJECTIUS

"El nostre objectiu és ben clar. Intentarem sumar els tres punts per acabar la Lliga amb una victòria. Hem de ser alhora intel·ligents perquè en molt poc tenis tenim el primer partit del play-off, tot i que repeteixo que ens marquem guanyar a Cartagena per començar-lo amb bon peu".

APROFITAR LA DINÀMICA

"Hem de donar-li molta importància a la dinàmica i guanyar per intentar allargar les bones sensacions. Si mirem la temporada passada, en l'última jornada vam perdre al camp de l'Alcorcón i aquella sensació no m'hauria agradat si haguéssim tornat a jugar pocs dies després. Per tant, l'objectiu prioritari és el de competir bé, tornar a guanyar i ser un equip amb aquesta mateixa mentalitat. Hem de tenir en compte el Cartagena, que mereix estar on està ara mateix perquè ha sumat gairebé els mateixos punts que nosaltres darrerament".

ESTAT DE LA PLANTILLA

"Stuani i Antonio (Luna) són baixa. La resta de jugadors estan tots disponible. Pel que fa a les seleccions, Stuani ara mateix està lesionat i no se m'ha comunicat res. Veurem quina és la seva evolució per a la propera setmana. Bárcenas està disponible per jugar demà i a partir d'aquí ja no sé res més".

ALERTA PER TARGETES

"És lògic estar atents a això perquè tenim uns quants jugadors amb quatre targetes i si en veuen una més no jugaran l'anada del play-off. Però si els treiem a tots tampoc podrem fer una alineació amb cara i ulls. Veurem quin és el jugador que triem al final per ser competitius, perquè agafi confiança de cara la promoció. Hem de treballar això sent intel·ligents".

PARÈNTESI DE TANTA TENSIÓ

"No ens ho permetem ni ho permeto. És l'actitud que hem tingut durant tota la temporada, preparant sempre molt bé cada partit i sabent què s'ha de fer per intentar guanyar. Aquesta setmana no ha sigut una excepció i hem treballat de meravella, amb una intensitat fantàstica i una molt bona concentració. És difícil que això pugui passar (un relaxament) perquè tothom m'ho vol posar difícil".

RIVALS DIRECTES

"Si guanyem el nostre partit tindrem opcions de quedar el més amunt possible. L'altre dia, contra l'Alcorcón, no vaig preguntar fins el minut 85 com anaven l'Sporting i el Rayo. Just després marcàvem. Mentre nosaltres fem el que hem de fer... De moment, ens toca tenir-ho tot molt preparat. La primera part, també la segona, i totes les fases que pot tenir un mateix partit. És això el que em preocupa, no pas el que puguin fer els altres".

GUANYAR O RESERVAR JUGADORS

"Posaria a Arnau de davanter. Al final hauré de prendre una decisió. Hi ha moltes variants i possibilitats per poder escollir un onze prou competitiu com per guanyar aquest partit. Hi ha jugadors que necessitem ritme de competició, n'hi ha d'altres que necessiten confiança i alguns retrobar-se amb el gol de cara el play-off. Hi ha moltes variants que tenim al damunt de la taula i decidirem. El nostre objectiu és que no hi hagi targetes, sent competitius això sí. Això és el que intentarem fer i no pas amagar gent perquè aquesta no és la nostra filosofia".

APRENDRE DELS PLAY-OFF

"L'aprenentatge sempre ha d'existir. Ja tenim l'experiència de la temporada passada i està clar que no faré el mateix perquè al final no vam aconseguir l'objectiu. Hem de respectar tots els rivals, estar tots junts. Això és obvi. Seguir també el camí que ens ha dut fins aquí. Ens centrarem en mirar de canviar les coses que vam fer l'any passat per adaptar la dinàmica que hem tingut aquest any també a les eliminatòries".

BAIXES DELS INTERNACIONALS

"La Segona Divisió A és una de les millors categories d'Europa i se sap quan juguen les seleccions, quan hi ha Eurocopa o la Copa Amèrica. Em sembla injust tot el que està passant i a tots els equips ens tocarà passar per aquesta situació, pel que estem tots perjudicats. Hem de pensar una mica més en això. I no només ara, sinó tota la temporada quan hi ha les aturades. Perquè bé que la Primera s'atura i no ho fa pas la Segona".

PÚBLIC A LES GRADERIES

"Desconec ara mateix com està el tema. Sé que el club està fent tot el possible perquè tot torni a la normalitat, però no només depèn d'ells sinó també d'altres factors. Fins que no hi hagi cap notificació seguirem centrats en la nostra feina, que és intentar que la gent se senti orgullosa del que estem fent".

EL CARTAGENA

"És un equip que s'ha de valorat el que ha fet aquests deu últims partits. Ho tenia molt difícil i ha aconseguit el seu objectiu amb dues jornades de marge. Ha fet una segona volta fantàstica, fent fitxatges interessants. Se li ha de donar l'enhorabona. Té molts bons jugadors, un davanter com Rubén Castro que ha fet molts gols. Ens espera un partit difícil i complicat amb un rival que ens exigirà moltíssim".