El Gimnàstic de Tarragona arriba a un acord amb Raül Agné Montull perquè el tècnic de Mequinensa dirigeixi el primer equip de l'Nàstic aquest curs 2021-2022, en la nova categoria de la RFEF, més una temporada opcional.

Els aficionats gironins el recorden per ser el tècnic que va aconseguir l'ascens a la categoria de plata la temporada 2007/2008 després d'una brillant segona volta i que va acabar destituït després d'una ratxa de mals resultats a la segona divisió.

Nascut a Mequinensa el 24 de maig de 1970 i format a la base del Saragossa, la seva carrera futbolística el va dur a les comarques gironines, per defensar els colors del Figueres, el Girona i el Palamós. Com a entrenador, ha passat per equips com el Peralada o el Palamós abans de signar pel Girona. D'aquí va marxar al Recreativo de Huelva abans de tornar a Montilivi. També ha passat per clubs com el Cadis, Tenerife i el Reial Saragossa. A més, també ha entrenat al Nei Mongol Zhongyou de la segona divisió xinesa.