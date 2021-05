S ense fer fressa, treballant en silenci i sense queixar-se en cap moment quan l’equip estava plegat de baixes l’entrenador del Girona, Francisco, ha portat el seu equip a jugar una nova promoció d’ascens. La temporada va començar sense la presència del golejador Christian Stuani en les primeres alineacions, va avançar amb una colla de resultats que generaven dubtes, amb un seguit d’expulsions i targetes vermelles que deixaven en evidència uns jugadors que se’ls veia precipitats i continuava amb lesions de futbolistes importants. S’acabava una primera volta carregada d’interrogants per a un Girona que quedava a sis punts del sisè classificat, sense trobar una bona versió de joc i molt irregular en els resultats. Mentre tot això passava el tècnic andalús seguia sense queixar-se de les adversitats, treballava incansablement juntament amb el seu cos tècnic, feia debutar futbolistes del filial, Ramon Terrats com a clar exemple, i no deixava de creure en un equip que necessitava millorar. Francisco va mantenir la tranquil·litat quan els gironins, entre el final de la primera volta i el principi de la segona, van encadenar una sola victòria en vuit partits. La persistència del tècnic i el saber fer de Quique Càrcel van servir per sortir vius d’una mala ratxa, l’equip encara tenia marge de millora. El que és clar és que l’entrenador té la capacitat de fer rendir uns jugadors que tot i tenir alts i baixos, imprecisions, lesions i canvis en l’estat anímic han lluitat fins al final per a un objectiu que semblava quasi impossible fa un parell de mesos.

Els millors de la segona volta. La segona volta del Girona és espectacular. Després de vint partits jugats són els líders aconseguint una mitjana de dos punts per jornada. En els últims set partits s’han assolit tots els punts possibles encadenant-ne 21 dels 21 possibles. La ratxa de victòries ja forma part de la història. En els darrers set partits el Logronyès és l’únic equip que ha perforat la porteria de Juan Carlos i ho va aconseguir fent un gol totalment intranscendent en el desenllaç d’un matx que ja estava resolt. Alhora de competir l’equip ha estat perfecte, fort col·lectivament mostrant-se solvent en el bloc defensiu. El Girona està combinant la pressió amb el replegament i quan es posa davant al marcador els adversaris tenen moltes dificultats per poder-li crear ocasions de gol. Una segona volta perfecte, superant l’Espanyol i el Mallorca en la classificació, ha servit per aconseguir jugar una altre promoció.

Tres centrals, dos carrilers. La tripleta que han acabat formant Santi Bueno, Juanpe i Arnau Martínez ha jugat a un nivell altíssim. Santi Bueno ha passat de no jugar la temporada passada a ser un fixe en l’equip de Francisco. L’uruguaià està rendint perfectament com a central dretà, molt concentrat en els marcatges, anticipant-se molt bé als davanters i fins decisiu en atac aconseguint el gol que va donar la victòria el dia del Màlaga. Al seu costat i després d’una lesió que l’ha mantingut més de mitja temporada fora els terrenys de joc Juanpe s’ha consolidat com a referent a l’eix de la defensa. El central està perfecte en la correcció, fi en els marcatges i líder alhora de dirigir, la seva aportació en atac destaca pel gol que va servir per guanyar un partit important com el de l’Sporting a Montilivi. La gran sorpresa en aquest tram final de lliga ha estat l’aparició d’Arnau Martínez, l’aposta de Francisco en fer-lo debutar al primer equip ha sortit a la perfecció. El jove defensor ha superat totes les barreres de cop, des de la seva arribada ningú l’ha tret de l’equip i fins i tot a deixat a la banqueta a un futbolista experimentat com Bernardo Espinosa. Arnau té caràcter i mentalitat de jugador d’elit, sempre concentrat en les jugades, ràpid en el tall i precís en la col·locació, disposa de bona sortida de pilota tan en la passada com en la conducció i fins i tot s’ha estrenat com a golejador fent un gol de cap contra el Logronyès. La defensa de tres centrals ha servit per donar consistència a l’eix però també per donar més llibertat de moviments a Yan Couto, a la dreta, i Enric Franquesa, a l’esquera. La presència de dos carrilers en el sistema de joc ha estat una de les claus dels moviments ofensius de l’equip, futbolistes de recorregut a la banda que amb un perfil definit han brillat a la seva posició.

Preparats per a la promoció. Un equip que defensa bé té avantatge alhora de passar eliminatòries a doble partit. Davant una promoció on es preveuen pocs gols i on les defenses s’imposen a les davanteres mantenir el bloc defensiu serà bàsic. La temporada passada l’Elx va ascendir a Primera anotant un gol a la primera eliminatòria contra el Saragossa i un altre a la part final del partit de Montilivi davant el Girona. Dos gols a favor en quatre partits i zero en contra van ser suficients perquè l’equip aleshores entrenat per Pacheta aconseguís pujar. El Girona arriba a la part més important i decisiva de la temporada en un estat de forma boníssim. Francisco disposa de molts recursos tant en atac com en defensa, sobretot si Stuani es recupera i no va amb la selecció. A Cartagena toca donar descans als futbolistes que acumulen més càrrega de treball, com tampoc es pot especular amb els jugadors apercebuts de sanció. Quedar tercers o quarts pot ser important però serà poc decisiu en el desenllaç de les eliminatòries en canvi si que és clau que els jugadors que hauran de competir en aquesta primera eliminatòria ho facin a ple rendiment. El Girona té molta experiència, el tècnic podrà corregir errors viscuts en la promoció de l’any passat i els jugadors es buidaran per poder assolir novament un objectiu molt complicat.