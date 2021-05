Àxel Vizuete ha guiat els darrers temps el Girona B de Segona Catalana fins a Tercera Divisió. El de Besalú té un nou epte al davant. Segurament el més gros de la seva carrera a les banquetes: pujar l’equip a Segona RFEF. No serà fàcil. El filial blanc-i-vermell es juga demà passat a Riudarenes contra el Cerdanyola (12 h) l’accés a la final per l’ascens a la nova categoria. El segon partit però, queda molt lluny. Vizuete té clar que no vol distreure’s en res més que nosigui el Cerdanyola. «Seria desviar-nos i ens equivocaríem».

Com van els nervis?

És una setmana diferent perquè encarem un partit totalment decisiu i de gran dificultat. La meva tranquil·litat és veure la maduresa amb què s’entrena l’equip.

Han pogut carregar piles aquests dies sense partit?

Ens ha anat bé la setmana de respir i no competir. Ens ha donat oxigen i frescor. És positiu.

Ha notat el vestidor més conscienciat aquesta setmana?

La «tensió» potser augmenta una mica, tot i que aquesta responsabilitat és la necessària que toca. Independentment del context, l’equip em transmet que fa les coses bé.

Ha preparat quelcom especial per destensar l’ambient?

Hem volgut donar normalitat total a la setmana.

El primer equip té Stuani lesionat i Sylla i Bustos amb quatre targetes. Tem que els reclamin algun davanter?

Al final sabem on som. La prioritat màxima és el primer equip, que es juga el que es juga. Si necessita algú del filial, nosaltres encantadíssims que hi vagi a ajudar. Si passa, podrem encarar amb garanties igual el partit, perquè tenim l’ajuda dels juvenils.

Té tota la plantilla a punt?

Torna Pau Víctor, que era amb el primer equip i confio que Pachón arribi per diumenge.

Vostè va disputar dues fases d’ascens a Segona A amb l’Hospitalet i el Sabadell. Serà gaire diferent el partit de dimenge?

Com a jugador tenia la màxima il·lusió per ser al futbol professional sí, però ara, per la meva figura i on som, em sento amb molta més responsabilitat.

Pujar era l’objectiu a principi de temporada?

No. Ni de bon tros. Volíem estabilitzar l’equip a una categoria nova per a tothom i on han debutat 20 jugadors. El club ens va marcar que no ens obsessionéssim amb els resultats sinó que forméssim els nanos perquè estiguessin preparats per ajudar el primer equip, com així ha estat. Ha estat un any històric on han debutat 7 o 8 jugadors. A més a més, nosaltres hem fet debutar 6 juvenils. Ara, nosaltres amb la feina de tot l’any ens hem guanyat lluitar per pujar i ho intentarem sense cap por.

Si algú li diu que el Girona B és favorit contra el Cerdanyola, què li respondria?

Que miri la primera fase impecable que va fer i els números dels seus dos davanters. Tenen un gran potencial, però estem tranquils.

Li hagués agradat jugar a Montilivi amb l’afició al costat?

Sempre és especial i un somni jugar a Montilivi. Per circumstàncies jugarem a Riudarenes, on entrenem i els jugadors se senten com a casa. Així hi ha més normalitat.

Hauria pogut suposar una pressió afegida jugar a Montilivi?

Hi hem jugat contra el Sants, que vam fer el millor partit de la temporada, i amb l’Europa, que no va anar tan bé, almenys la primera part. Sempre és especial jugar-hi, però al capdavall són canvis i coses noves. A Riudarenes ajudarà tenir un punt de tranquil·litat de saber que és on treballem sempre.

Hi pensa gaire que guanyant diumenge, si el Terrassa també ho fa, possiblement ja hauran pujat?

Tenim clar que l’important és no desviar-se ni tenir pensaments que ens distreguin del que depèn de nosaltres.

Tem que el Terrassa surti a mig gas contra el Sant Andreu, conscient que pot estar ascendit?

No perdem el temps pensant què farà perquè no ho podem controlar. Confiem que surtin a guanyar, que és el que faria tothom, perquè no hi ha res oficial encara. És una qüestió d’orgull i amor propi.

Ha visualitzat l’ascens?

Només de pensar-hi se’m posa la pell de gallina. Són pensaments que a aquestes alçades són inevitables que passin pel cap, però els freno. Únicament estem focalitzats en entrenar-nos bé i arribar amb la màxima tranquil·litat per encarar el partit amb totes les garanties.