Cristhian Stuani pateix una lesió que el va deixar fora de la convocatòria per enfrontar-se a l’Alcorcón i també el descarta per jugar demà a Cartagena. Això, però, el deslliura de viatjar cap al seu país per concentrar-se amb la seva selecció. L’Associació Uruguaiana de Futbol (AUF) anunciava ahir la llista definitiva dels 24 futbolistes convocats pels enfrontaments contra Paraguai (3 de juny)i Veneçuela (dia 8) i no hi apareix Stuani. Tots dos partits són classificatoris pel Mundial que se celebrarà l’any vinent a Qatar. D’aquesta manera, Stuani podria jugar la primera eliminatòria del «play-off» si es recupera a temps.