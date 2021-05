Francisco no vol que el partit d'avui a Cartagena sigui una costellada i els jugadors perdin la tensió i competitivitat d'aquests últims dos mesos a l'espera del play-off la setmana que ve. En joc al Cartagonava, hi ha tres punts que poden valer al Girona quedar més o menys amunt a la taula, amb els beneficis que això comporta per a l'equip més ben classificat (en cas d’empat al final de la pròrroga, no hi ha penals i passa el que ha quedat més amunt). Ara bé, el partit és una arma de doble fil molt perillosa per a un Girona que, si s'equivoca, pot arribar a la promoció molt condicionat per les sancions. Couto, Terrats, Sylla, Bustosi Pablo Moreno tenen tenen quatre targetes i si avui són amonestats es perdrien el partit d’anada de les semifinals de la promoció. Un risc molt a tenir en compte sobretot en cas de Sylla, la referència ofensiva de l’equip mentre Stuani -que també té quatre targetes- continua de baixa per lesió. L’uruguaià i Antonio Luna, lesionats, són les úniques absències del Girona avui a Cartagena. La resta tots hi seran, fins i tot, Bárcenas, que encara no s’incorpora amb la seva selecció, si és que finalment hi acaba anant.

El Girona tanca avui la temporada regular. Ho farà, passi el que passi avui, amb un bon regust de boca gràcies a la ratxa de set victòries consecutives que li han permès assegurar-se el bitllet per al play-off a una jornada del final del curs. Tot i haver preparat el partit amb la tranquil·litat d’haver fet la feina, Francisco no consentirà cap mena de relaxació. Evidentment, el tècnic no repetirà l’onze tipus de les últimes jornades i donarà descans a alguns jugadors pensant en el play-off. És fàcilment previsible que Couto cedeixi el seu lloc a Calavera, que fa moltes jornades que no juga. De la resta d’amenaçats per targetes, a Terrats tampoc se l’espera a l’onze. Més problemes hi ha en punta d’atac, on Francisco haurà de triar entre Sylla, Pablo Moreno o Bustos, tots tres amenaçats, per ser titular. Rere seu Samu Sáiz podria recuperar un lloc a l’equip per guanyar minuts i confiança amb vista a la setmana que ve.

Homes com Aday al carril esquerre, Bernardo Espinosa a l’eix i Ibrahima Kebé al pivot, podrien donar descans a Franquesa, Juanpe o Santi Bueno i Cristóforo o Gumbau.

Si el Girona s’agafa el partit com un petit tràmit abans de la traca final, encara menys tensionat hi arriba el Cartagena. El conjunt local ja es va assegurar la permanència fa dues jornades gràcies al triomf contra l’Almeria (3-2). Per tot plegat, el tècnic del Cartagena, Luis Carrión podria donar minuts als que menys n’han tingut durant la temporada. El barceloní, això sí, no podrà comptar amb Aburjania i Coulibaly, concentrats amb les seves seleccions (Geòrgia i Burkina Fasso) ni tampoc amb els lesionats De la Bella, Cristian López i Àlex Gallar. El davanter vallesà, de totes maneres, no hauria pogut jugar perquè el Girona va incloure la clàusula de la por al contracte quan el va cedir al Cartagena.