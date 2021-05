La Federació ha anunciat aquest migdia els àrbitres dels partits d'anada de les semifinals del play-off. L'escollit per dirigir el Girona-Almeria és Muñiz Ruiz. El gallec va dirigir fa menys d'un mes els gironins en el triomf contra l'Sporting a Montilivi (1-0) , on no va tenir incidència. Al VAR hi serà el castellano-manxec Arcediano Monescillo, l'àrbitre del 0-0 contra el Saragossa que suposar l'ascens a Primera el 2017. El balanç dels gironins amb Muñiz Ruiz és de tres victòries, un empat i tres derrotes. Aquesta temporada el Girona se l'ha trobat en la derrota a Gijón (2-0) on va expulsar un jugador per banda (Gaspar Campos i Franquesa), contra el Rayo a Montilivi (0-0) i en la derrota a Palma davant el Mallorca (1-0). La temporada passada va xiular en les victòries contra Cadis (2-1) i Las Palmas (1-0) i en la derrota a Màlaga (2-0) on va expulsar Rivera.