Finalitzada la temporada regular en una destacada cinquena posició gràcies a la brillant recta final, el Girona enceta setmana de play-off. Ho ha centrat en el partit d'anada de les semifinals de demà passat a Montilivi contra l'Almeria. A les portes dels partits més importants de la temporada, el director esportiu Quique Cárcel ha fet una mica de balanç per "donar valor" a la campanya de l'equip i recordar que l'Almeria té "una de les millors plantilles de la categoria, per no dir la millor".

EL CURS

"Estem contents de tornar a viure un altre play-off. Sabíem a principi de temporada que tindríem dificultats de com va acabar el curs passat. Vam acabar tard i érem conscients que la planificació seria dificultosa. D'aquí que tinguéssim clar l'objectiu d'arribar als 50 punts i després aviam què passava. Segona volta ha estat excepcional. L'equip ha fet un pas endavant i ha anat de menys a més. Arribem en un bon moment"

L'ALMERIA

"Ens enfrontem a l'equip que ha estat més a prop de l'ascens directe. Ha estat tot l'any lluitant amb Mallorca i Espanyol. El seu final de temporada ha estat al revés del nostre. Els ha costat una mica però és una de les millors plantilles, per no dir la millor. Serà una eliminatòria molt complicada i més sabent que tenen en Rubi, que és un tècnic que respectem i coneixem molt".

EL FACTOR MENTAL

Arribem en el millor moment. Som un equip que ha demostrat que és fort mentalment. No teníem marge d'error. Vam fallar a Vallecas i semblava que ens distanciàvem i seria inviable el play-off. Llavors però van arribar les set victòries i l'empat a Cartagena. Cal donar-hi molt de valor. Els jugadors són mentalment forts i el cos tècnic els ha tret el màxim rendiment possible. Tenim l'opció de pujar a Primera i la lluitarem al 100%".

UN ALTRE PLAY-OFF

"Alguna vegada la gent se n'adonarà del que vivim. És molt difícil. No hi ha cap equip que hagi fet tants play-offs com nosaltres, que cada any lluitem per gran scoses. Vam estar dos anys a Primera espectaculars; el primer fabulós i el segon vam fer una bona temporada però al final vam caure. Aquí hi ha grans clubs i ciutats a Espanya que tenen un passat enorme i miren el Girona com un equip potent que lluita per coses importants. D'això, algun dia se'n parlarà. Quan la gent toca el cel, vol continuar tocant-lo i és lògic. Des de dins però, tenim clar que hem de continuar per aquest camí i donar valor al que s'ha fet"