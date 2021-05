Francisco Rodríguez va valorar molt positivament les sensacions amb les quals el seu equip afronta l’eliminatòria contra l’Almeria, un equip «súper poderós» i «fet per pujar». El tècnic va explicar que es farà el que sigui per recuperar ben aviat Stuani i Antonio Luna, al mateix temps que revelava que Bárcenas, tot i estar convocat amb Panamà, podrà jugar com a mínim el dimecres.

«Hem acabat al seu camp, intentant guanyar. És cert que d’entrada ens ha costat perquè físicament hi havia jugadors que ni tenien tant de ritme. Però estic content amb el que he vist. Hem fet uns quants canvis respecte l’últim onze titular i tots han rendit molt bé. Volíem guanyar, com ha quedat demostrat. Hem acabat bolcats al seu camp intentant sumar els tres punts. Les sensacions són diferents a les de l’any passat. Ara s’ha acabat la temporada regular i ens centrem en el que toca, que és el partit de dimecres».

«Leganés i Almeria han sigut contundents en les seves victòries. Així que no teníem massa opcions; la nostra posició havia de ser la cinquena. Era molt difícil quedar tercer quan el Leganés ha anat marcant i després ho ha fet l’Almeria, així que hem decidit acabat amb el que teníem al camp. Volíem guanyar, entenent que hi haurà pocs dies de descans. Sabem quin és el rival que ara ens tocarà. Un Almeria que està fet per pujar. Intentarem, sempre des del respecte, fer les coses el més bé possible. Guanyar el primer partit és l’objectiu».

«Aquests dies han estat treballant al camp i demà (avui pel lector) veurem a la tarda quin és el seu estat. Intentarem que arribin de totes les maneres perquè, com tots, són jugadors importants. Però estic satisfet perquè teníem a molts futbolistes amb quatre targetes i no n’ha caigut cap. És important que tots estiguem disponibles. Hi havia gent que duia temps sense jugar i és un luxe veure’ls com entrenen i competeixen. Estem preparats per afrontar aquesta eliminatòria».

«Dimecres estarà amb nosaltres i a partir d’aquí veurem què és el que passa amb la seva situació. Podrà jugar el primer partit i estem contents perquè és un futbolista que, com d’altres, està en un bon moment».

«Veient com anaven els resultats del Leganés i l’Almeria enteníem que era el millor fer el que hem fet, perquè han encarrilat ben ràpid els seus partits. Quan arribi el moment, decidirem quin serà el millor onze possible per un partit important com el de l’Almeria».

«Arribem molt bé a la promoció però sempre amb l’humilitat que ens caracteritza perquè ens enfrontem a un equip súper poderós. Els ho intentarem posar ben difícil, pensant en el primer partit. L’Almeria ve de guanyar per 0-2 en un camp complicat. Ells també estan en un bon moment».

«Durant tota la temporada hem estat parlant d’alts i baixos. No jugàvem bé durant una part de la primera volta i era considerable per tot el que havíem viscut, amb una pretemporada atípica i tot plegat. Però sabíem que si arribàvem vius al final, hi havia capacitat i ambició. Així ha sigut i agraeixo l’esforç, tot i que això ja és passat i ara estem preparats pel que ve».

l’última jornada de lliga. El Girona va sumar un empat al camp del Cartagena abans d’afrontar el «play-off». 1 Carrasquilla controla la pilota davant Monchu al mig del camp. F

2 El Cartagena es va avançar en el marcador amb un cop de cap de De Blasis a la segona meitat. F

3 Jordi Calavera se les va tenir amb José Ángel. F