L’Almeria torna a creuar-se en el camí del Girona al play-off d’ascens a Primera. Serà la tercera vegada que l’equip andalús coincideix amb els de Montilivi, després de trobar-se el 2013 i 2020 en la promoció. Així es va decidir ahir a partir dels resultats dels quatre classificats: Leganés, Almeria, Girona i Rayo. Com que els de Francisco han tancat la Lliga a la cinquena posició amb 71 punts per l’empat a Cartagena (1-1), aquest dimecres encetaran el seu cinquè play-off rebent l’Almeria, quart amb 73 punts, a Montilivi (21 h). El partit de tornada es jugarà dissabte al Juegos Mediterráneos (21 h). Mentre que l’altra eliminatòria se la disputaran els dos equips madrilenys. L’anada serà a Vallecas dijous i Butarque dictarà sentència diumenge.

Els de Rubi són un vell conegut a Girona. El club blanc-i-vermell, precisament amb el tècnic maresmenc a la banqueta, hi va topar la temporada 2012-13 perdent els dos partits de la final (0-1 a Montilivi i 3-0 a Almeria). Aquell va ser el primer cop que els gironins jugaven la promoció. I el curs passat s’hi van imposar en les semifinals, ja amb Francisco dirigint l’equip (1-0 a Montilivi i 1-2 a Almeria). En tots els casos, el Girona ha jugat l’anada com a local i la tornada com a visitant. I ara també.

Els precedents més recents contra l’Almeria, però, cal buscar-los a aquesta temporada. A la primera volta, el Girona va aconseguir treure un èpic empat a zero al Juegos Mediterráneos, on va resistir amb vuit jugadors sobre el terreny de joc per les expulsions de Monchu, Ramalho i Cristóforo. D’altra banda, va perdre el partit de la segona volta a Montilivi per culpa d’un gol polèmic de Sadiq que va validar el VAR, tot i que la seva posició no estava gens clara i les imatges no ho van aclarir.

Tot apunta que el play-off serà totalment diferent. I és que les dinàmiques d’ambdós equips són unes altres. Per la seva part, els de Francisco arriben a la promoció en el seu moment més dolç de la temporada. Els reforça una espectacular ratxa de set victòries consecutives i l’empat a Cartagena. De fet, el tècnic va reservar-ho tot per al play-off i per això va introduir un munt de canvis a l’onze titular. El conjunt andalús, per contra, s’ha mostrat irregular en el darrer tram de Lliga amb canvi d’entrenador inclòs. Rubi va rellevar José Gomes a la jornada 37 i des de llavors han aconseguit tres empats, dues victòries i una derrota.

L’altra semifinal se la disputaran Leganés i Rayo. Els d’Asier Garitano van fer els deures golejant el Saragossa (0-5), la qual cosa els va permetre acabar tercers amb 73 punts. El Rayo, sisè amb 67 punts, va perdre contra un Lugo que es jugava la permanència (0-1). No obstant això, va assegurar la participació al play-off gracies a la derrota de l’Sporting, que queda fora, davant l’Almeria (0-2). La final serà el diumenge 13 de juny l’anada i el 20 de juny la tornada. Com tots, seran a les 21 h.