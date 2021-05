Tant important era arribar al play-off amb bones sensacions com no perdre efectius per a la gran cita de dimecres contra l’Almeria. Es va aconseguir tot. El Girona va competir bé a Cartagena i va ser capaç de sumar un punt - que amb una mica de sort bé haurien pogut ser tres- per tancar la temporada regular amb 71 punts en la cinquena posició. L’escenari final dibuixa ara unes semifinals de play-off contra l’Almeria dimecres a Montilivi i dissabte a terres andaluses. Dos partits on l’equip, si l’equip manté la competitivitat, l’ambició i, sobretot, la dinàmica, d’aquesta recta final de temporada, el Girona hi té molt a dir. La ratxa de set victòries consecutives no es va poder allargar però l’equip sí que va sumar un punt que li permet tancar la temporada amb una sèrie de 32 punts dels últims 39 possibles. Uns números que han transfromat un equip, que semblava condemnat a la zona mitjana, a un aspirant a l’ascens amb molt a dir.

La costellada d’ahir importava ben poc a nivell de punts. I més quan de seguida el Leganés va fer la feina a Saragossa i, després l’Almeria també, deixant l’Sporting sense premi. El Girona no obstant això, va buscar sempre la victòria. Els de Francisco van perdonar moltes ocasions, sobretot tres de clares de Bustos, i van veure com el Cartagena, mitjançant De Blasis s’avançava ja a la segona part. Tot i això, els gironins no es van rendir i Valery, molt oportunista, va enviar al fons de la xarxa el refús del porter a una rematada de Bárcenas per salvar un punt. L’empat final, amb l’equip bolcat a l’àrea de Marc Martínez cercant el segon va deixar ben clar que ahir, malgrat el piló de rotacions que va fer el tècnic, l’equip no va aixecar el peu de l’accelerador. Dimecres contra l’Almeria ja serà una altra història.

Conscient que el partit d'anada del play-off tenia moltíssima més importància que no pas el d'ahir, Francisco va ser conseqüent i va sacsejar d'allò més l'onze. Fins a set canvis va fer el tècnic andalús a l'equip habitual de les darreres jornades. Jugadors com Calavera, Aday, Bernardo, Terrats, Kebé, Samu Sáiz i Bustos van ocupar el lloc dels indiscutibles Couto, Franquesa, Juanpe, Cristóforo, Gumbau, Bárcenas i Sylla. Tot plegat per mirar de cobrir l'expedient i evitar lesions i sancions amb vistes a dimecres. No va entrar malament el Girona. Això sí, primer Juan Carlos va haver de salvar l'1-0 d'Elady a boca de canó. Una aturada de mèrit que va precedir dues grans oportunitats de Bustos. Marc Martínez va desfer-li una rematada intencionada amb el cap i, poc després, no va saber resoldre de vaselina davant el porter.

El partit havia començat d'allò més mogut. El Girona no tenia el control dels últims partits i veia com el Cartagena jugava ben tranquil i estavellava una pilota al travesser en un llançament de falta de De Blasis. La resposta gironina va ser un cop de cap franc de Monchu que va sortir llepant la creueta. El partit aanva d'una porteria a l'altra amb arribades clares per tots dos equips. Encara abans de la mitja part, Juan Carlos va haver de treure una molt bona mà per evitar el gol de Rubén Castro.

El Girona va tornar a perdonar només començar la represa en una arribada de Bustos que va salvar Marc Martínez i un xut llunyà de Kebé que va sortir llepant el pal. Sí que l’endreçaria De Blasis de cap a la frontal de la petita per rematar una centrada de Delmás. L’argentí, que fa 1’66 metres, va guanyar la partida a Calavera i va rematar entre els altíssims centrals gironins.

Amb el gol en contra, Francisco va moure la banqueta i va fer entrar al camp Gumbau, Bárcenas i Pablo Moreno per mirar de reactivar l’equip. El Cartagena faria un pas enrere i el Girona ho aprofitaria per reaccionar. Una jugada per la dreta entre Calavera i Bárcenas va acabar amb un refús del porter al xut del panameny que Valery va enviar al fons de la xarxa. El Girona, amb Bárcenas i Pablo Moreno molt actius, ho va intentar fins al final. Juanpe, de cap, i Gumbau, amb un xut des de la frontal, van tenir el segon. Al final, l’equip va acabar el partit al camp del Cartagena cercant el segon gol que suposés la vuitena victòria consecutiva. No va arribar, però el Girona sí que va aconseguir tancar el curs amb bones sensacions abans de la setmana mes decisiva de la temporada.