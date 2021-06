La presència o no de Cristhian Stuani als partits de play-off és el gran dubte que hi ha entre els aficionats del Girona aquests dies. La lesió que va patir abans del partit contra l’Sporting va fer que l’Uruguai n’hagués de prescindir per als partits de classificació pel Mundial que disputa aquesta setmana. Ara, a les portes del partit d’anada de les semifinals contra l’Almeria a Montilivi, la recuperació va prou bé i tot fa pensar que Stuani, amb una mica de sort, podria fins i tot estar disponible per jugar la semifinal. Per demà és difícil però, per dissabte, no tant. Si no hi arriba, i Francisco no el vol forçar, el seu concurs sí que estaria garantit per a una hipotètica final. Així ho deia Quique Cárcel a RAC1 diumenge a la nit. El màxim responsable esportiu del Girona assegura que és «optimista». «No sé si per la primera eliminatòria hi podrem comptar, però si passéssim, per la segona sí. Esperem aviam aquesta si pot, almenys dissabte. Anirem pas a pas com es troba i quines sensacions té per veure si pot competir o no», deia. Qui jugarà demà però no pas dissabte és Yoel Bárcenas. El panameny ha estat inclòs a la llista final pel seleccionador Thomas Christiansen però té permís per incorporar-se després del partit a Montilivi. Panamà juga contra Antiga i la República Dominicana dissabte 5 i dimecres 8. Per tant, si el Girona passés ronda, caldria veure si Bárcenas arriba a temps de jugar l’anada de la final.

Cárcel va fer ahir un repàs públic a la temporada i al moment que viu el club, a les portes d’un nova promoció d’ascens a Primera. El director esportiu blanc-i-vermell destacava la gran reacció que ha tingut l’equip al segon tram de competició. «Al principi sabíem de la dificultat que tindríem per com va acabar la temporada passada. D’aquí que tinguéssim clar l’objectiu d’arribar primer als 50 punts i llavors a veure què passava. La segona volta ha estat excepcional. L’equip ha fet un pas endavant i ha anat de menys a més. Arribem en un bon moment», deia.

Cárcel destaca el gran moment anímic del Girona abans del play-off. El piló d’entrebancs que ha hagut de superar l’equip l’han fet madurar i arriba, mentalment, «en el millor moment». «Ho hem demostrat. No teníem marge d’error. Vam fallar a Vallecas i semblava que era inviable fer la promoció. Llavors vam fer les set victòries i l’empat a Cartagena. Cal donar-hi molt de valor. El cos tècnic ha tret el màxim rendiment als jugadors. Tenim l’opció de pujar a Primera i hi anirem al 100% per aconseguir-ho».

El rival a les semifinals torna a ser l’Almeria. Enguany però, els andalusos encara són més potents que el curs passat. Així ho veu Cárcel que, a més a més, hi veu un altre factor perillós, la presència de Rubi a la banqueta. « És l’equip que més a prop ha estat de l’ascens directe. Ha lluitat tot l’any amb Mallorca i Espanyol. El seu final de temporada ha estat al revés del nostre. Els ha costat però és una de les millors plantilles, per no dir la millor. Serà una eliminatòria molt complicada i més sabent que hi ha ren Rubi allà. És un tècnic que respectem i coneixem molt», diu Cárcel.

Aquest serà el cinquè play-off d’ascens del Girona en una dècada prodigiosa en què l’equip ha tastat la màxima categoria per primer cop. Cárcel posa en valor aquesta trajectòria. «Algun dia la gent se n’adonarà del que vivim. No hi ha cap equip que hagi fet tants play-off d’ascens com nosaltres, vam estar dos anys espectaculars a Primera: un de fabulós i l’altre on vam fer una bona temporada però vam caure. Cada any lluitem per grans coses», recorda. Cárcel afegeix que «hi ha grans clubs i ciutats d’Espanya amb un passat enorme que miren el Girona com un equip potent que lluita per coses importants i d’això algun dia se’n parlarà». El barceloní admet que «lògicament, quan la gent toca el cel vol continuar tocant-lo».