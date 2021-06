STUANI

"A manca de l'últim entrenament, l'evolució ha estat fantàstic. Ha començat a entrenar-se amb l'equip i té possibilitats de ser-hi demà, com Luna. Tothom té moltes de participar en el partit".

EL FAVORIT

Som en un play-off. Si parlem de l'Almeria, a principi de curs, era clar favorit a pujar directe. Ara som tots dos aquí i cal jugar. Serà un partit complicat contra una de les millors plantilles de Segona A. L'encarem amb molt de respecte i ganes de fer-ho bé per guanyar el partit, que és el primer objectiu".

PRIORITAT

"El gol doble té molt de pes en aquestes eliminatòries. Jugar fora el seon partit dóna opció al local, i més si juga amb públic, que no sé si podria passar. Nosaltres estem centrats plenament en el primer partit, pensant que és una eliminatòria. Quan arribi el de dissabte, ja el treballarem".

DIFERÈNCIES ANY PASSAT

N' hi ha moltes. Nosaltres hem tingut molts alts-i-baixos en moltes fases. L'any passat el Girona va ser regular tot l'any i va arribar bé. Potser sí que era favorit llavors perquè la plantilla estava feta per pujar com ara l'Almeria. Serà totalment diferent perquè hi ha molts jugadors que no hi són"

SADIQ I L'ALMERIA

Ha arribat enguany a 2a A i ja el coneixen a tota Espanya i tot Europa. Ha fet una temporada fantàstica i una xifra de gols fabulosa. No només ell. Si parlem de Morlanes, Lazo, Corpas, tenen una qualitat tremenda que et poden complicar en qualsevol moment. Seria injust no valorar tot l'Almeria".

MALASTRUGANÇA ALS PLAY-OFF

És un altre play-off i ens hem d'il·lusionar. L'any passat ho teníem se'ns en va anar. Ara hi tornem a ser i és important. Tothom està engrescat i endollat. Pel carrer es nota a l'ambient. Hem arribat fins aquí i lluitarem per la nostra gent, que no ha pogut estar amb nosaltres tot l'any"

ELS PARTITS DE LLIGA

L'Almeria no ha canviat gaire amb Rubi. Sí que li ha donat algun matís. És un equip dinàmic, amb possessió i molt vertical a camp contrari. Potser sí que un partit semblant al de Lliga però amb el condicionant que serà una eliminatòria i això condicionarà la forma de jugar".

EL DISCURS

"Seria fantàstic guanyar i no encaixar. No hem de variar. Estem en una dinàmica força bona amb números òptims defensivament. Serem valents per no perdre la nostra identitat. No canviarem gaire llevat de mirar de contrarestar el que fa molt bé l'Almeria. Els tenim respecte però no perdrem la identitat"

CONFIANÇA

Les dinàmiques hi són perquè les treballem i busquem, però no ens donarà la victòria. El que ho farà és continuar amb la mateixa humilitat i compromís.

L'ELIMINATÒRIA

"Mirarem de deixar la porteria a zero tot i que ells entenc que també. Cal ser conscients però, que guanyar també et fa fer un pas important en una eliminatòria. No podem perdre l'essència d'aquests últims mesos. No posarem l'autobús al darrere. Ho hem fet últimament tot i que al principi de curs sí, quan necessitàvem sumar punts.

FAVORITISME

"Som el que ha arribat millor sí, però el Leganés i l'Almeria han quedat per davant. És impossible dir que arribem en millor moment que els altres. Som optimistes i creiem en nosaltres però amb tota la humilitat del món perquè juguem contra un totpoderós fet per pujar. Si ens oblidem de per què som aquí és impossible guanyar un equip com l'Almeria.