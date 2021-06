En una temporada tan irregular com la que ha protagonitzat el Girona, si hi ha hagut un denominador comú, aquest ha sigut sense cap mena de dubte la fredor dels estadis, orfes de públic des que la primavera de l’any passat va esclatar la pandèmia de coronavirus. Les úniques excepcions arriben just ara, amb el curs gairebé finiquitat i depenent de l’escenari. Per exemple, el diumenge acomiadava la Lliga regular en un Cartagonova amb uns 2.500 espectadors a les graderies. Una mica de llum després de tanta foscor, tot i que el retorn del públic no ha sigut igual per a tots. La proposta que hi ha ara sobre la taula de part del Consell Superior d’Esports (CSD) és que els partits del play-off, les dues semifinals i també la final, es juguin amb públic. S’obre per tant la possibilitat que el duel de demà a Montilivi entre el Girona i l’Almeria en tingui.

L’última paraula la tindrà el Ministeri de Sanitat, que ha rebut una proposta del Consell Superior d’Esports (CSD) que preveu la possibilitat de deixar entrar espectadors en aquells partits on hi hagi l’ascens a la Primera Divisió en joc. «El nostre propòsit és fer tot el possible perquè hi hagi aficionats als play-off d’ascens a la Lliga i també a l’ACB», va declarar ahir Manuel Franco, president de l’organisme. Va afanyar-se a recordar que tot i aquesta voluntat no hi ha res en ferm i que s’ha «d’intentar arribar a un acord» amb Carolina Darias, l’actual ministra de Sanitat. «La idea» que ara mateix hi ha al damunt de la taula és que la presència d’aficionats a les graderies mantingui les mateixes condicions que s’han seguit al peu de la lletra durant les dues últimes jornades del campionat de Lliga, a Primera i també a Segona. És a dir, que es produeixi una limitació del 30 per cent de l’aforament i també un màxim de 5.000 persones en cada camp de futbol. A Montilivi hi podrien entrar-hi, per tant, uns 3.000.

Té poc marge de maniobra Sanitat per dir la seva perquè el primer dels partits de la promoció d’ascens és demà mateix i es juga a Montilivi. El Girona ja fa dies que treballa amb aquesta possibilitat, pel que té el dispositiu preparat per si aquesta mateixa setmana ha d’obrir de nou les portes. Si fos així, l’estadi tornaria a rebre aficionats per un partit del primer equip més d’un any després de l’última vegada. Va ser el mes de març del 2020, en un Girona-Albacete. Després del confinament, i ja aquesta temporada, Montilivi ha reunit un mig miler d’espectadors en partits del primer equip femení (contra el Saragossa) i també del filial (davant l’Europa).